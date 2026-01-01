Nasaďte Notifuse instalací na jedno kliknutí.
E-mailová platforma s vlastním hostingem pro marketingové kampaně a transakční e-maily s doručováním od více poskytovatelů.
Vyberte si VPS balíček pro Notifuse
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Notifuse vytvořit
Notifuse je open-source, self-hosted e-mailová platforma, která konsoliduje marketingové kampaně a doručování transakčních e-mailů do jednoho systému. Na rozdíl od služeb založených na předplatném, jako jsou Mailchimp nebo Brevo, Notifuse běží na vašem vlastním serveru, čímž eliminuje poplatky za jednotlivé e-maily a udržuje data vašich odběratelů plně soukromá a pod vaší kontrolou.
Platforma podporuje více poskytovatelů e-mailových služeb, včetně Amazon SES, Mailgun a Postmark, takže můžete směrovat zprávy přes jakýkoli backend, který vyhovuje vašim požadavkům na náklady a doručitelnost. Editor kampaní s funkcí drag-and-drop, segmentace publika, sledování otevření a prokliků a REST API pro programové transakční e-maily poskytuje marketérům i vývojářům vše, co potřebují z jednoho self-hosted nasazení.
Hlavní funkce Notifuse
Editor kampaně
Vytvářejte e-mailové kampaně pomocí vizuálního drag-and-drop editoru, včetně A/B testování, plánování a náhledu v reálném čase.
Transakční e-mail API
Odesílejte e-maily spouštěné událostmi programově prostřednictvím REST API s šablonováním Liquid pro dynamický personalizovaný obsah.
Dodávka od více poskytovatelů
Směrujte e-maily přes Amazon SES, Mailgun, Postmark nebo jakéhokoli poskytovatele SMTP, aniž byste měnili své šablony nebo pracovní postupy.
Segmentace odběratelů
Zacílete kampaně na konkrétní segmenty publika na základě atributů odběratelů a historie minulé interakce.
Sledování otevření a kliknutí
Měřte výkon kampaní s podrobnými mírami otevření, sledováním kliknutí a analýzou doručitelnosti vestavěnými do ovládacího panelu.
Proč provozovat Notifuse u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.