Implementujte Diun instalací jedním kliknutím.
Lehký nástroj, který monitoruje obrazy Docker na aktualizace a zasílá upozornění na váš preferovaný kanál.
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Co všechno můžete s produktem Diun vytvořit
Diun (Docker Image Update Notifier) je lehký nástroj CLI, který sleduje vaše Docker obrazy a upozorní vás v okamžiku, kdy je do registru publikována nová verze. Podporuje Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay a soukromé registry, kontroluje je podle konfigurovatelného plánu cron s rozptylem pro rozložení zátěže.
Vlastní hostování Diun na vašem VPS znamená, že běží nepřetržitě vedle vašich kontejnerů, s plným přístupem k Docker socketu pro automatické zjišťování kontejnerů. Vy vlastníte směrování oznámení – Slack, Discord, e-mail, webhooks a další – aniž byste odesílali metadata obrazů službám monitorování třetích stran.
Hlavní funkce Diun
Automatické monitorování obrázků
Standardně objevuje a sleduje všechny běžící kontejnery, takže nová nasazení jsou sledována bez jakékoli ruční konfigurace.
Flexibilní oznámení
Podporuje Slack, Discord, e-mail, webhooks a další kanály, aby se upozornění na aktualizace dostala k vašemu týmu, ať už pracují kdekoli.
Plánování Cronem
Kontroly se spouštějí podle konfigurovatelného plánu s volitelným zpožděním, aby se zabránilo přetížení registrů během špičky.
Více-registrová podpora
Spolupracuje s Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay a soukromými registry, pokrývající celou vaši krajinu kontejnerových obrazů.
Proč provozovat Diun u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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