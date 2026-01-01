Implementujte Jaeger v jednoklikové instalaci.
Open-source platforma pro distribuované trasování, určená k monitorování toků požadavků a diagnostice problémů s výkonem v mikroservisních architekturách.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Jaeger vytvořit
Jaeger je projekt, který je součástí CNCF, určený pro komplexní distribuované trasování, původně vyvinutý v Uberu pro monitorování tisíců mikroslužeb. Zaznamenává, jak se požadavky šíří vaším systémem – odhaluje závislosti služeb, rozpad časování, šíření chyb a úzká místa v latenci, která jsou neviditelná pouze s tradičním logováním. Toto nasazení podporuje protokol OpenTelemetry (OTLP) ihned po instalaci pro kompatibilitu s moderními instrumentačními knihovnami.
Vlastní hostování Jaegeru uchovává data trasování – která často obsahují identifikátory uživatelů, databázové dotazy a interní detaily API – zcela na vaší vlastní infrastruktuře. Vyhnete se cenám za trasování od komerčních dodavatelů APM a zachováte si plnou kontrolu nad uchováváním a přístupem, s předvídatelnými náklady, které se škálují s vaším VPS, spíše než s objemem vašeho provozu.
Hlavní funkce Jaeger
Podpora OpenTelemetry
Nativní příjem OTLP znamená, že jakákoli aplikace instrumentovaná pomocí OpenTelemetry SDK může odesílat trasování do Jaegeru bez vlastních exportérů.
Graf závislostí služeb
Automaticky generované grafy služeb zobrazují vztahy volání a objemy požadavků mezi jednotlivými službami ve vaší architektuře.
Hloubková analýza trasování
Podrobné časové osy trasování rozebírají každý rozsah a operaci s dobami trvání, značkami a protokoly pro přesné určení pomalých dotazů a chyb.
Porovnání trasování
Porovnejte trasování před a po nasazení, abyste rychle identifikovali regrese výkonu nebo nové vzorce chyb zavedené změnami kódu.
Adaptivní vzorkování
Dynamicky řídit objem sběru trasování pro vyvážení hloubky pozorovatelnosti vůči nákladům na úložiště a příjem dat ve vysoce zatížených systémech.
Proč provozovat Jaeger u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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