Nasaďte Medusu s instalací jedním kliknutím.
Automatický správce video knihovny pro televizní pořady – stahuje nové epizody ve chvíli, kdy se objeví na indexerech.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Medusa vytvořit
Medusa je dlouhodobě provozovaný, komunitou udržovaný automatizační server pro knihovny televizních pořadů. Sleduje pořady, které sledujete, monitoruje Usenet indexery a torrent trackery kvůli novým epizodám, stahuje odpovídající soubory prostřednictvím vašeho stávajícího stahovače, poté je přejmenuje, otaguje a přesune do vaší knihovny – to vše řízeno z propracovaného webového rozhraní inspirovaného SickBeard a SickChill.
Vlastní hostování Medusy na VPS udržuje vaši TV automatizaci v chodu 24 hodin denně, takže se epizody objeví ve vaší knihovně minuty po vydání. Přirozeně se propojuje s Plex, Jellyfin, Emby a širším ekosystémem Servarr a funguje prakticky s každým Newznab a Torznab indexerem prostřednictvím nativních pluginů.
Hlavní funkce Medusa
Sledování pořadů a epizod
Přidejte seriály z TVDB, TVMaze nebo IMDb a Medusa sleduje každou sezónu a hledá nové epizody, jakmile se objeví na indexerech.
Profily preferencí kvality
Definujte kvalitu, rozlišení, kodek a jazykové preference pro každý pořad, aby zvítězila správná verze, když se objeví více kandidátů.
Nativní podpora indexeru
Vestavěné pluginy pro indexery Newznab a Torznab, plus přímá podpora pro NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge a rTorrent.
Vyhledávání titulků
Vyhledává na OpenSubtitles, Addic7ed a Podnapisi odpovídající titulky ve vašich preferovaných jazycích po každém stažení.
Automatizace následného zpracování
Přejmenuje, otaguje a přesune stažené soubory do rozložení složek kompatibilních s Plex/Jellyfin/Emby bez ručního třídění.
Proč provozovat Medusa u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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