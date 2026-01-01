Implementujte ILLA Builder s instalací na jedno kliknutí.
Open-source low-code platforma pro vizuální vytváření interních nástrojů, dashboardů a administračních panelů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ILLA Builder vytvořit
ILLA Builder je open-source low-code vývojová platforma, která týmům umožňuje vytvářet interní nástroje, dashboardy a administrátorské panely bez rozsáhlého front-end inženýrství. Knihovna komponent s funkcí drag-and-drop v kombinaci s podporou pro více než 40 integrací — včetně PostgreSQL, MySQL, REST API a GraphQL — znamená, že vývojáři mohou připojit skutečné datové zdroje a dodávat funkční aplikace během hodin namísto týdnů.
Vlastní hostování ILLA Builderu na vašem VPS udržuje obchodní data uvnitř vaší vlastní infrastruktury, čímž eliminuje obavy z politik sdílení dat SaaS nebo cen za uživatele. All-in-one Docker image obsahuje vše potřebné pro spuštění platformy, s perzistentními svazky, které zajišťují, že vaše projekty a připojené zdroje jsou zachovány napříč restarty a aktualizacemi.
Hlavní funkce ILLA Builder
Drag-and-drop nástroj
Sestavujte uživatelská rozhraní z bohaté knihovny komponent — tabulek, formulářů, grafů a dalších — přetažením na plátno, bez psaní kódu pro rozvržení.
40+ integrací dat
Připojte se přímo k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL a dalším oblíbeným službám, abyste mohli pohánět své aplikace živými daty.
JavaScript všude
Napište vlastní logiku přímo v JavaScriptu pro transformaci dat, spouštění akcí a přidávání podmíněného chování nad rámec toho, co obvykle umožňují nástroje bez kódu.
Spolupráce v reálném čase
Více členů týmu může upravovat stejnou aplikaci současně, což usnadňuje technickým a provozním týmům společně vytvářet a iterovat.
Samostatně hostovaná správa dat
Provozování na vašem vlastním VPS udržuje všechny připojené zdroje dat a aplikační logiku ve vaší infrastruktuře, čímž podporuje dodržování předpisů a požadavky na rezidenci dat.
Proč provozovat ILLA Builder u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
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