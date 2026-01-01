Implementujte Stirling PDF s instalací jedním kliknutím.
Sada nástrojů pro PDF s vlastním hostováním s více než 50 operacemi – sloučení, rozdělení, převod, OCR, komprese, redakce a podepisování dokumentů bez nahrávání na služby třetích stran.
Vyberte si VPS balíček pro Stirling PDF
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Stirling PDF vytvořit
Stirling PDF je platforma pro manipulaci s PDF s vlastním hostováním, která zpracovává více než 50 operací s dokumenty zcela na vašem vlastním serveru. Sloučení, rozdělení, otočení, komprese, převod mezi formáty Office a PDF, aplikace OCR, redigování citlivého obsahu, přidávání vodoznaků, aplikace digitálních podpisů a export do PDF/A – to vše prostřednictvím čistého webového rozhraní přístupného z jakéhokoli prohlížeče. Žádná omezení velikosti souborů. Žádné kvóty použití. Žádné dokumenty neopouštějí vaši infrastrukturu.
Pro právní týmy, finanční oddělení a jakoukoli organizaci, která pracuje s důvěrnými dokumenty, je vlastní hostování Stirling PDF nejjednodušším způsobem, jak získat zpracování PDF na podnikové úrovni a zároveň zajistit, že citlivé soubory nikdy neprojdou cloudovou službou třetí strany.
Hlavní funkce Stirling PDF
50+ operací s PDF
Sloučit, rozdělit, otočit, komprimovat, změnit pořadí stránek, extrahovat obrázky a desítky dalších operací – vše v jednom nástroji bez přepínání mezi službami.
OCR a konverze
Převádějte naskenované dokumenty na prohledávatelné soubory PDF pomocí Tesseract OCR a transformujte mezi formáty PDF a Word, Excel nebo PowerPoint.
Redakce a soukromí
Trvale odstraňte citlivý text, obrázky a metadata z dokumentů před sdílením – bez rizika obnovení původního obsahu.
Digitální podpisy
Použijte právně závazné digitální podpisy do souborů PDF bez spoléhání na podpisové služby třetích stran nebo poplatky za předplatné za dokument.
Dávkové zpracování
Zpracovávejte více souborů současně pomocí dávkových operací a automatizujte pracovní postupy s dokumenty prostřednictvím vestavěného REST API.
Archivace PDF/A
Převeďte dokumenty do formátu PDF/A pro zajištění souladu s požadavky na dlouhodobou archivaci, které jsou vyžadovány v právním, finančním a vládním kontextu.
Proč provozovat Stirling PDF u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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