Implementujte Razzia s instalací jedním kliknutím.
Vlastně hostovaná kvízová platforma v reálném čase pro pořádání kvízových událostí pro více hráčů z vašeho vlastního VPS.
Vyberte si VPS balíček pro Razzia
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Razzia vytvořit
Razzia je open-source, samoobslužná platforma pro kvízy v reálném čase, navržená pro živé akce, týmová setkání a výukové lekce. Hostitel vytvoří herní místnost prostřednictvím řídicího panelu správce chráněného heslem, sdílí kód místnosti s účastníky a řídí tempo kvízu – to vše běží v jakémkoli moderním prohlížeči, aniž by účastníci museli stahovat jakoukoli aplikaci.
Samoobslužné hostování Razzia na vašem vlastním VPS udržuje váš kvízový obsah a data účastníků soukromá, bez poplatků za hru nebo závislosti na službě třetí strany. Lehké nasazení v jednom kontejneru je praktické jak pro jednorázové události, tak pro pravidelné opakující se týmové aktivity.
Hlavní funkce Razzia
Multiplayer v reálném čase
Živé hraní poháněné technologií WebSocket dodává otázky a skóre všem účastníkům současně bez znatelného zpoždění, a to i napříč různými sítěmi.
Bez aplikace
Účastníci se okamžitě připojí prostřednictvím libovolného moderního prohlížeče pomocí kódu místnosti – žádný účet, žádná instalace a žádné překážky při registraci před zahájením kvízu.
Manažerský přehled
Heslem chráněné rozhraní /manager poskytuje hostiteli plnou kontrolu nad průběhem hry – spouštět, posouvat a ukončovat kola vlastním tempem.
Vlastní obsah kvízu
Definujte kvízy jako soubory JSON uložené na vašem serveru, což vám dává úplné vlastnictví nad otázkami, odpověďmi a bodováním bez jakékoli závislosti na dodavateli.
Současné místnosti
Provozujte více nezávislých herních místností z jedné instance, takže jedno nasazení může současně obsluhovat několik týmů nebo relací.
Proč provozovat Razzia u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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