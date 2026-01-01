Nasaďte CryptPad jedním kliknutím.
Kolaborativní kancelářský balík s koncovým šifrováním, kde server nikdy nevidí obsah vašich dokumentů.
Vyberte si VPS balíček pro CryptPad
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem CryptPad vytvořit
CryptPad je open-source, end-to-end šifrovaný kolaborativní kancelářský balík. Na rozdíl od cloudových editorů, které ukládají dokumenty v nešifrované podobě na serveru, CryptPad šifruje vše v prohlížeči dříve, než se to dostane na server – to znamená, že hostitel nikdy nemá přístup k tomu, co uživatelé píší, kreslí nebo vytvářejí. Díky této architektuře „zero-knowledge“ je vhodný pro týmy pracující s citlivými informacemi, organizace podléhající přísným datovým předpisům nebo kohokoli, kdo chce spolupracovat v reálném čase, aniž by musel důvěřovat poskytovateli služeb se svým obsahem.
Vlastní hosting CryptPadu na vašem VPS vám dává úplnou kontrolu nad dokumenty vašeho týmu, uživatelskými daty a úložištěm – bez omezení použití, bez poplatků za předplatné a bez závislosti na externím cloudu.
Hlavní funkce CryptPad
Šifrování s nulovou znalostí
Veškerý obsah dokumentů je šifrován v prohlížeči předtím, než se dostane na server, takže hostitel – včetně vás – nemůže nikdy přečíst uložené dokumenty.
Kompletní kancelářský balík
Vytvářejte a spolupracujte na dokumentech s formátovaným textem, tabulkách, prezentacích, souborech s kódem, Kanban nástěnkách, bílých tabulích a formulářích — vše v reálném čase.
Spolupráce hostů
Sdílejte jakýkoli dokument odkazem a spolupracovníci jej mohou upravovat bez registrace účtu, přičemž je po celou dobu zachováno plné end-to-end šifrování.
Týmové disky
Uspořádejte dokumenty na sdílené týmové disky se strukturami složek a podrobnými přístupovými oprávněními pro různé členy nebo skupiny.
Žádné ukládání na serveru v nešifrované podobě
I když je server napadnut, uložená data zůstávají zašifrovaným textem, který nelze přečíst bez šifrovacích klíčů, jež mají pouze klienti.
Proč provozovat CryptPad u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.