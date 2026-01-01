Nasaďte Dragonfly jedním kliknutím.
Vysoce výkonné paměťové úložiště dat kompatibilní s Redis, navržené pro moderní hardware, které poskytuje až 25krát vyšší propustnost než Redis.
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Co všechno můžete s produktem Dragonfly vytvořit
Dragonfly je moderní in-memory datové úložiště, které je plně kompatibilní s API Redis a Memcached, což znamená, že jakákoli stávající aplikace, která používá Redis, může přejít na Dragonfly pouhou změnou připojovacího řetězce. Vyvinuté od základu pro vícejádrové procesory s využitím architektury s vláknem na jádro bez sdílených prostředků, Dragonfly poskytuje až 25x vyšší propustnost než Redis na stejném hardwaru, přičemž pro stejnou datovou sadu využívá výrazně méně paměti.
Vlastní hostování Dragonfly poskytuje vašim aplikacím vysoce výkonnou cache a úložiště datových struktur bez nákladů za operaci nebo omezení připojení. Vestavěná HTTP administrační konzole poskytuje metriky a diagnostiku serveru dostupné z jakéhokoli prohlížeče, spolu s plnou kompatibilitou s Redis CLI a každou klientskou knihovnou Redis.
Hlavní funkce Dragonfly
Kompatibilní s Redis API
Funguje jako náhrada Redis – jakákoli aplikace používající klientskou knihovnu Redis funguje s Dragonfly pouhou změnou připojovacího řetězce.
25× Redis propustnost
Vícevláknová architektura bez sdíleného stavu saturuje všechna jádra CPU a poskytuje až 25x více operací za sekundu než jednovláknový Redis na stejném hardwaru.
Nižší využití paměti
Nové implementace datových struktur snižují spotřebu paměti až o 30 % ve srovnání s Redis pro stejnou datovou sadu, což vám umožňuje uložit více dat na menším VPS.
Integrovaná administrátorská konzole
Administrační rozhraní HTTP na stejném portu poskytuje statistiky serveru, využití paměti a diagnostiku přístupnou přímo z prohlížeče.
Kompatibilní s Memcached
Přijímá příkazy textového protokolu Memcached kromě příkazů Redis, čímž se stává přímou náhradou pro oba systémy ukládání do mezipaměti současně.
Proč provozovat Dragonfly u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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