Sleva až 69 % na Dragonfly

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Vysoce výkonné paměťové úložiště dat kompatibilní s Redis, navržené pro moderní hardware, které poskytuje až 25krát vyšší propustnost než Redis.

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139,99/měs.
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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Dragonfly vytvořit

Dragonfly je moderní in-memory datové úložiště, které je plně kompatibilní s API Redis a Memcached, což znamená, že jakákoli stávající aplikace, která používá Redis, může přejít na Dragonfly pouhou změnou připojovacího řetězce. Vyvinuté od základu pro vícejádrové procesory s využitím architektury s vláknem na jádro bez sdílených prostředků, Dragonfly poskytuje až 25x vyšší propustnost než Redis na stejném hardwaru, přičemž pro stejnou datovou sadu využívá výrazně méně paměti.

Vlastní hostování Dragonfly poskytuje vašim aplikacím vysoce výkonnou cache a úložiště datových struktur bez nákladů za operaci nebo omezení připojení. Vestavěná HTTP administrační konzole poskytuje metriky a diagnostiku serveru dostupné z jakéhokoli prohlížeče, spolu s plnou kompatibilitou s Redis CLI a každou klientskou knihovnou Redis.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Dragonfly

Kompatibilní s Redis API

Funguje jako náhrada Redis – jakákoli aplikace používající klientskou knihovnu Redis funguje s Dragonfly pouhou změnou připojovacího řetězce.

25× Redis propustnost

Vícevláknová architektura bez sdíleného stavu saturuje všechna jádra CPU a poskytuje až 25x více operací za sekundu než jednovláknový Redis na stejném hardwaru.

Nižší využití paměti

Nové implementace datových struktur snižují spotřebu paměti až o 30 % ve srovnání s Redis pro stejnou datovou sadu, což vám umožňuje uložit více dat na menším VPS.

Integrovaná administrátorská konzole

Administrační rozhraní HTTP na stejném portu poskytuje statistiky serveru, využití paměti a diagnostiku přístupnou přímo z prohlížeče.

Kompatibilní s Memcached

Přijímá příkazy textového protokolu Memcached kromě příkazů Redis, čímž se stává přímou náhradou pro oba systémy ukládání do mezipaměti současně.

Proč provozovat Dragonfly u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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