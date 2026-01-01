Implementujte DreamFactory s jednoklikovou instalací.
Open-source platforma REST a GraphQL API, která automaticky generuje zabezpečená databázová API během několika minut bez kódování.
Vyberte si VPS balíček pro DreamFactory
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem DreamFactory vytvořit
DreamFactory je open-source platforma pro generování API, která okamžitě vytváří plně zdokumentovaná, rolemi chráněná REST a GraphQL API pro jakoukoli databázi — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server a další — aniž byste napsali jediný řádek kódu. Připojte svou databázi a DreamFactory vygeneruje kompletní CRUD API s vestavěným ověřováním, omezením rychlosti a řízením přístupu na úrovni polí.
Vlastní hostování DreamFactory na vašem VPS vám dává plné vlastnictví vašich dat a vrstvy API, bez cen za volání nebo závislosti na dodavateli. Toto nasazení zahrnuje MySQL pro systémovou databázi a Redis pro vysoce výkonné kešování, což vám poskytne platformu API připravenou pro produkci ihned po vybalení.
Hlavní funkce DreamFactory
Automaticky generovaná rozhraní API
Připojte jakoukoli databázi SQL nebo NoSQL a okamžitě získáte kompletní REST a GraphQL API s plnou podporou CRUD — bez nutnosti ručního kódování koncových bodů.
Řízení přístupu na základě rolí
Definujte podrobné oprávnění pro každého uživatele nebo roli, omezující přístup až na úroveň jednotlivých tabulek a polí pro zajištění bezpečnosti dat.
Vícedatabázová podpora
Generujte API z MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle a desítek dalších datových zdrojů z jediné platformy.
Správa API klíčů
Vydávejte a rušte klíče API pro každou aplikaci nebo spotřebitele, s volitelným omezením rychlosti, aby se zabránilo zneužití a kontrolovalo se používání.
Živé API dokumentace
Každé vygenerované API je dodáváno s interaktivní Swagger dokumentací, takže vývojáři mohou okamžitě prozkoumat a testovat koncové body.
Proč provozovat DreamFactory u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.