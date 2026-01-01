Implementujte SigNoz jedním kliknutím.
APM nativní pro OpenTelemetry, který sjednocuje distribuovaná trasování, metriky a logy pod jednou open-source platformou.
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Co všechno můžete s produktem SigNoz vytvořit
SigNoz je full-stack open-source platforma pro pozorovatelnost postavená nativně na OpenTelemetry. Nahrazuje několik izolovaných nástrojů – backend pro trasování, úložiště metrik a agregátor logů – jedinou aplikací, která koreluje všechny tři signály v jednom uživatelském rozhraní. Inženýři mohou přejít z pomalé trasování přímo na související logy a metriky infrastruktury, aniž by museli přepínat záložky nebo ručně spojovat data.
Na rozdíl od dodavatelů SaaS APM, vlastní hostování SigNoz na vašem vlastním VPS uchovává všechna telemetrická data na infrastruktuře, kterou ovládáte, bez cen za uživatele nebo omezení uchovávání dat uložených třetí stranou. Úložiště ClickHouse zajišťuje rychlé dotazy i při vysokých objemech příjmu dat a nativní podpora OpenTelemetry znamená, že jakákoli služba instrumentovaná OTel odesílá data bez SDK specifických pro dodavatele.
Hlavní funkce SigNoz
Distribuované trasování
Vizualizujte kompletní toky požadavků napříč službami pomocí plamenových grafů, podrobností rozpětí a rozdělení latence P50/P95/P99.
Sledování metrik
Příjem a dotazování metrik infrastruktury a aplikací prostřednictvím OpenTelemetry, s integrovanými dashboardy a pravidly upozornění.
Správa logů
Centralizujte protokoly ze všech služeb, filtrujte podle kontextu trasování a provádějte fulltextové vyhledávání bez samostatného zásobníku pro protokolování.
Korelované signály
Přejděte od pomalého trasování ke korelovaným protokolům a metrikám hostitele jedním kliknutím – žádná ruční korelace napříč samostatnými nástroji.
OpenTelemetry nativní
Jakákoli služba již instrumentovaná pomocí OTel SDK odesílá data do SigNoz okamžitě, bez závislosti na dodavateli nebo vlastních agentů.
Integrované upozornění
Nastavte prahové a anomální výstrahy na jakékoli metrice nebo signálu trasování a směrujte oznámení do Slacku, PagerDuty nebo webhooks.
Proč provozovat SigNoz u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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