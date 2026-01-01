Sleva až 69 % na SigNoz

Implementujte SigNoz jedním kliknutím.

APM nativní pro OpenTelemetry, který sjednocuje distribuovaná trasování, metriky a logy pod jednou open-source platformou.

Spusťte svou aplikaci okamžitě
Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
278,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte SigNoz jedním kliknutím.

Vyberte si VPS balíček pro SigNoz

69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem SigNoz vytvořit

SigNoz je full-stack open-source platforma pro pozorovatelnost postavená nativně na OpenTelemetry. Nahrazuje několik izolovaných nástrojů – backend pro trasování, úložiště metrik a agregátor logů – jedinou aplikací, která koreluje všechny tři signály v jednom uživatelském rozhraní. Inženýři mohou přejít z pomalé trasování přímo na související logy a metriky infrastruktury, aniž by museli přepínat záložky nebo ručně spojovat data.

Na rozdíl od dodavatelů SaaS APM, vlastní hostování SigNoz na vašem vlastním VPS uchovává všechna telemetrická data na infrastruktuře, kterou ovládáte, bez cen za uživatele nebo omezení uchovávání dat uložených třetí stranou. Úložiště ClickHouse zajišťuje rychlé dotazy i při vysokých objemech příjmu dat a nativní podpora OpenTelemetry znamená, že jakákoli služba instrumentovaná OTel odesílá data bez SDK specifických pro dodavatele.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce SigNoz

Distribuované trasování

Vizualizujte kompletní toky požadavků napříč službami pomocí plamenových grafů, podrobností rozpětí a rozdělení latence P50/P95/P99.

Sledování metrik

Příjem a dotazování metrik infrastruktury a aplikací prostřednictvím OpenTelemetry, s integrovanými dashboardy a pravidly upozornění.

Správa logů

Centralizujte protokoly ze všech služeb, filtrujte podle kontextu trasování a provádějte fulltextové vyhledávání bez samostatného zásobníku pro protokolování.

Korelované signály

Přejděte od pomalého trasování ke korelovaným protokolům a metrikám hostitele jedním kliknutím – žádná ruční korelace napříč samostatnými nástroji.

OpenTelemetry nativní

Jakákoli služba již instrumentovaná pomocí OTel SDK odesílá data do SigNoz okamžitě, bez závislosti na dodavateli nebo vlastních agentů.

Integrované upozornění

Nastavte prahové a anomální výstrahy na jakékoli metrice nebo signálu trasování a směrujte oznámení do Slacku, PagerDuty nebo webhooks.

Proč provozovat SigNoz u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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