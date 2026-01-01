Implementujte PrestaShop jedním kliknutím.
Výkonná open-source e-commerce platforma, která pohání více než 300 000 online obchodů po celém světě, s kompletní správou produktů, platbami a vícejazyčnou podporou.
Vyberte si VPS balíček pro PrestaShop
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PrestaShop vytvořit
PrestaShop je plně vybavená open-source e-commerce platforma používaná obchodníky ve více než 190 zemích. Poskytuje vše potřebné pro okamžité spuštění profesionálního online obchodu: správu katalogu produktů, zpracování objednávek, integrované platební brány (PayPal, Stripe a další), podporu více jazyků a měn a vestavěné SEO nástroje — vše spravované z intuitivního administrátorského panelu.
Hostování PrestaShopu na vašem vlastním VPS udržuje zákaznická data a platební záznamy pod vaší kontrolou, umožňuje vám doladit PHP a MySQL pro špičkový výkon a škáluje s vaším podnikáním bez poplatků za transakci nebo cen za uživatele od hostovaných e-commerce platforem.
Hlavní funkce PrestaShop
Úplný katalog produktů
Spravujte neomezený počet produktů s variantami, kombinacemi, atributy a flexibilními cenovými pravidly, včetně množstevních slev a časově omezených propagačních kampaní.
Integrované platby
Přijímejte platby prostřednictvím PayPal, Stripe, bankovního převodu a desítek regionálních platebních bran prostřednictvím tržiště modulů – není vyžadován žádný vlastní platební kód.
Více jazyků a měn
Prodávejte zákazníkům po celém světě s nativní podporou pro více jazyků, měn a daňových pravidel v jediné instalaci obchodu z jednoho administrátorského panelu.
SEO a marketingové nástroje
Přizpůsobitelné URL adresy, meta pole, generování mapy stránek a vestavěné nástroje pro slevové poukazy a věrnostní programy pomáhají zvyšovat návštěvnost a opakované nákupy.
Témata a moduly
Tržiště tisíců šablon a modulů vám umožňuje rozšířit design a funkčnost, aniž byste se dotkli kódu, od živého chatu po věrnostní body.
Proč provozovat PrestaShop u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.