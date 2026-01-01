Implementujte SuperTokens jedním kliknutím
Open-source autentizační backend se správou relací, přihlášením bez hesla, sociálním OAuth a MFA — samoobslužná alternativa k Auth0 a Firebase Auth.
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Co všechno můžete s produktem SuperTokens vytvořit
SuperTokens je open-source alternativa k proprietárním autentizačním službám, jako jsou Auth0 a Firebase Auth. Poskytuje backendové Core API, se kterým se vaše aplikace integrují pomocí oficiálních SDK pro React, Node.js, Python, Go a mobilní platformy. SuperTokens zvládá přihlašování e-mailem/heslem, bezheslové toky, sociální OAuth, vícefaktorovou autentizaci, pokročilou správu relací s automatickým obnovováním tokenů a ochranu proti běžným útokům na autentizaci – to vše prostřednictvím dobře zdokumentovaného API.
Vlastní hostování SuperTokens znamená, že uživatelské přihlašovací údaje a data relací zůstávají ve vaší databázi PostgreSQL pod vaší plnou kontrolou, bez cen za uživatele, které by se zvyšovaly s růstem vaší aplikace. Tato šablona nasazuje SuperTokens Core s PostgreSQL připraveným pro produkční použití.
Hlavní funkce SuperTokens
Více autentizačních metod
Podporuje standardně e-mail/heslo, bezheslové magické odkazy a poskytovatele sociálního OAuth – přidejte toky, které vaši uživatelé očekávají, bez vlastního kódu.
Pokročilá správa relací
Bezpečně zajišťuje rotaci tokenů, automatické obnovení a zrušení relace, čímž chrání uživatele před únosy relací a útoky fixace.
Předpřipravené UI komponenty
Hotové komponenty React, Vue a Angular pro přihlášení, registraci a obnovení hesla, které odpovídají vaší značce, aniž byste museli vytvářet autentizační UI od nuly.
Vícefaktorová autentizace
Přidejte TOTP nebo MFA založené na e-mailu do jakéhokoli ověřovacího toku bez služeb třetích stran nebo dalších poplatků za uživatele.
Role a oprávnění
Přiřaďte role uživatelům a vynucujte kontroly oprávnění ve vaší aplikaci pomocí vestavěné správy uživatelů a API rolí SuperTokens.
Proč provozovat SuperTokens u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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