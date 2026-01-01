Implementujte WriteFreely jedním kliknutím.
Minimalistická open-source blogovací platforma postavená na Markdownu, psaní bez rozptylování a federaci ActivityPub.
Vyberte si VPS balíček pro WriteFreely
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem WriteFreely vytvořit
WriteFreely je čistá, minimalistická publikační platforma navržená s ohledem na samotný akt psaní. Příspěvky se skládají v jednoduchém Markdownu, editor vám nepřekáží a veřejná čtenářská zkušenost odstraňuje komentáře, reklamy a trackery – takže zůstanou jen slova. Vestavěná podpora ActivityPub umožňuje sledujícím ve Fediverse odebírat váš blog přímo z Mastodonu a dalších federovaných služeb.
Vlastní hosting WriteFreely na vašem VPS udržuje vaše psaní pod vaší vlastní doménou, bez algoritmických kanálů a vypínání platforem. Lehký binární soubor Go využívá minimální zdroje, ukládá vše do jediné databáze SQLite a dává vám plnou kontrolu nad exportem, tématy a nastavením federace.
Hlavní funkce WriteFreely
Editor s prioritou Markdownu
Pište v čistém Markdownu s editorem bez rušivých vlivů, který automaticky ukládá koncepty a nepřekáží vám, zatímco se soustředíte na slova.
Federace ActivityPub
Sledující na Mastodonu a dalších službách Fediverse se mohou přihlásit k odběru vašeho blogu přímo a oslovit čtenáře bez algoritmických kanálů, které by stály v cestě.
Přehledné čtení
Veřejné příspěvky se zobrazují s typografickým rozložením bez reklam a bez sledování – čtenáři vidí vaše psaní tak, jak jste ho napsali.
Vlastní šablony a CSS
Vyberte si z vestavěných témat nebo vložte vlastní CSS pro branding vašeho blogu, aniž byste se dotkli šablon nebo přestavovali binární soubor.
Koncepty a plánování
Ukládejte soukromé koncepty neomezeně dlouho, poté naplánujte nebo publikujte příspěvky, když budete připraveni – žádné pluginy třetích stran pro CMS nejsou potřeba.
Lehký a přenosný
Jediný binární soubor Go podporovaný SQLite znamená, že se celý váš blog vejde do malého objemu a migruje mezi hostiteli jednoduchým zkopírováním souboru.
Proč provozovat WriteFreely u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.