Implementujte Rotki instalací na jedno kliknutí.
Open-source sledovač krypto portfolia, který zpracovává všechna data lokálně a udržuje vaše finanční informace zcela soukromé.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Rotki vytvořit
Rotki je open-source nástroj pro sledování portfolia, analýzu a daňové přehledy, postavený na jediném principu: vaše finanční data nikdy neopustí váš počítač. Na rozdíl od centralizovaných aplikací pro správu portfolia, které shromažďují aktiva napříč burzami a peněženkami na svých serverech, Rotki běží lokálně a vše zpracovává na vašem vlastním VPS — žádné účty, žádné sdílení dat, žádné riziko úniku.
Připojuje se k Binance, Coinbase, Kraken a desítkám dalších burz prostřednictvím API klíčů pouze pro čtení, sleduje peněženky Ethereum a Bitcoin a monitoruje DeFi pozice v protokolech jako Aave a Uniswap. Self-hosting vám poskytuje trvalý přístup z jakéhokoli zařízení, aniž byste vystavovali citlivé API klíče třetím stranám.
Hlavní funkce Rotki
Místní zpracování dat
Všechna data portfolia jsou zpracovávána na vašem vlastním serveru — nic není odesíláno externím službám, čímž se eliminuje riziko úniků finančních dat.
Sledování více burz
Připojuje se k Binance, Coinbase, Kraken a mnoha dalším burzám prostřednictvím API klíčů pouze pro čtení pro jednotný přehled portfolia.
Podpora DeFi protokolu
Automaticky detekuje pozice v protokolech Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO a dalších DeFi protokolech, včetně výnosů a odměn.
Generování daňového reportu
Vytváří podrobné zprávy o obchodech, příjmech a zdanitelných událostech, formátované pro účetní nebo import do daňového softwaru.
Monitorování blockchainu
Sleduje adresy Ethereum se všemi tokeny ERC-20, Bitcoinové adresy a držby NFT s oceněním v reálném čase.
Proč provozovat Rotki u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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