Implementujte HomeHub: instalace na jedno kliknutí.
Rodinný dashboard bez přihlášení pro sdílené poznámky, nákupní seznamy, úkoly, kalendáře a výdaje v jedné soukromé PWA.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem HomeHub vytvořit
HomeHub je open-source, self-hostovaná rodinná aplikace, která promění jakýkoli server v soukromý dashboard pro každého ve vaší domácnosti. Navrženo pro sdílené použití v domácí síti, dodává se jako Progressive Web App bez nutnosti přihlášení, takže ji každý člen rodiny může otevřít v prohlížeči, uložit si ji na svou domovskou obrazovku a okamžitě začít spolupracovat na poznámkách, nákupních seznamech, úkolech a sdíleném kalendáři.
Self-hosting HomeHub uchovává data domácnosti – výdaje, nákupní zvyklosti, rodinné rutiny a nahrané soubory – zcela na vašem vlastním VPS, bez synchronizace s cloudem třetích stran, sledování nebo poplatků za uživatele. Funkce lze individuálně přepínat prostřednictvím jediné konfigurace YAML, takže povolíte pouze nástroje, které vaše rodina skutečně používá.
Hlavní funkce HomeHub
Sdílený nákupní seznam
Společný nákupní seznam s chytrými návrhy založenými na minulých záznamech, aby celá rodina mohla přidávat položky, jakmile dojdou.
Sledování rodinných výdajů
Sledujte výdaje domácnosti s podporou opakovaných plateb, jako jsou předplatné, služby, mléko nebo noviny, vše v jedné účetní knize.
Kalendář a připomenutí
Sdílený kalendář s barevně odlišenými kategoriemi pro účty, školu, zdraví a rodinné události udržuje každého člena domácnosti v obraze.
Úkoly a poznámky
Lehký sledovač úkolů a sdílená nástěnka pro poznámky umožňují členům rodiny přiřazovat úkoly a psát rychlé zprávy bez dalších aplikací.
Integrované nástroje
Zahrnuje kuchařku, sledování expirace, kompresor PDF, zkracovač URL, generátor QR kódů a stahovač médií v jediné PWA.
Soukromí v základu
Žádný systém účtů, žádná telemetrie a žádná závislost na cloudu — všechna data zůstávají uvnitř vašeho VPS a domácí sítě.
Proč provozovat HomeHub u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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