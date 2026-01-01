Implementujte Checkmate jedním kliknutím.
Open-source platforma pro monitorování serverů pro sledování dostupnosti, výkonu a stavu infrastruktury v reálném čase.
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Co všechno můžete s produktem Checkmate vytvořit
Checkmate je open-source aplikace pro monitorování serverů, která z jediného webového dashboardu sleduje dostupnost (uptime), výkon a stav vašich serverů a služeb. Nabízí konfigurovatelné kontroly stavu (health checks), upozornění v reálném čase, analýzu historických trendů, integraci s Google PageSpeed Insights a monitorování Docker kontejnerů — to vše bez nutnosti spoléhat na placenou monitorovací službu SaaS.
Nasazení Checkmate na dedikovaný VPS udržuje vaši monitorovací infrastrukturu nezávislou na systémech, které sleduje, čímž zabraňuje tomu, aby jediný výpadek vyřadil z provozu jak vaši aplikaci, tak i vaši schopnost jej detekovat.
Hlavní funkce Checkmate
Monitorování dostupnosti v reálném čase
Nepřetržitě monitoruje vaše servery a služby, abyste se o výpadku dozvěděli hned, a ne až poté, co si uživatelé začnou stěžovat.
Upozornění na výpadky e-mailu
Odesílá okamžitá upozornění, když dojde k výpadku služeb a když se obnoví, čímž udržuje váš tým informovaný bez nutnosti ručních kontrol dashboardu.
Integrace PageSpeed
Získává metriky Google PageSpeed Insights společně s daty o dostupnosti, abyste mohli sledovat dostupnost i výkon z pohledu uživatele na jednom místě.
Monitorování kontejnerů Docker
Monitoruje kontejnerizované aplikace prostřednictvím přístupu k Docker socketu, poskytuje přehled o stavu na úrovni hostitele i kontejneru současně.
Analýza historických trendů
Uchovává historii dostupnosti v průběhu času, abyste mohli identifikovat opakované výpadky, měřit dodržování SLA a odůvodnit investice do infrastruktury.
Proč provozovat Checkmate u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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