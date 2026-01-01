Implementujte Ombi jedním kliknutím.
Systém požadavků s vlastním hostingem pro Plex, Emby a Jellyfin – uživatelé žádají o filmy a seriály, které vy schvalujete a automaticky vyřizujete.
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Co všechno můžete s produktem Ombi vytvořit
Ombi je standardní systém pro podávání žádostí s vlastním hostováním pro domácnosti, které používají Plex, Emby nebo Jellyfin. Uživatelé se přihlašují pomocí svého stávajícího účtu mediálního serveru a prostřednictvím propracovaného webového rozhraní optimalizovaného pro mobilní zařízení žádají o filmy, seriály, hudební alba a 4K obsah. Každá žádost putuje do konfigurovatelné schvalovací fronty a poté automaticky přeposílá schválené položky do Sonarr, Radarr, Lidarr nebo CouchPotato k vyřízení.
Vlastní hostování Ombi na VPS poskytuje vašim uživatelům přehledný způsob, jak nejprve požádat o obsah z vaší mediální knihovny, a vám dává jediné místo pro schvalování, zamítání nebo hromadné zpracování příchozích žádostí – aniž byste vystavovali své administrátorské panely Arr domácnosti.
Hlavní funkce Ombi
Plex, Emby a Jellyfin přihlášení
Uživatelé se přihlašují svými stávajícími přihlašovacími údaji k mediálnímu serveru, takže není třeba spravovat žádný samostatný účet a oprávnění zůstávají synchronizována.
Filmové, televizní, hudební a 4K požadavky
Kvóty pro jednotlivé kategorie, limity pro jednotlivé uživatele a pravidla schvalování vám umožňují přizpůsobit, co si každý prohlížející může vyžádat bez manuálního dohledu.
Automatické plnění přes Arr
Schválené požadavky proudí přímo do Sonarr, Radarr a Lidarr prostřednictvím jejich REST API, takže se obsah automaticky stahuje, zpracovává a ukládá do knihovny.
Vyžádat oznámení
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail a push oznámení mobilních aplikací udržují administrátory a uživatele v synchronizaci, jak požadavky postupují.
Uživatelské rozhraní a aplikace vhodné pro mobily
Vyladěné responzivní webové uživatelské rozhraní plus doprovodné aplikace pro iOS a Android umožňují členům domácnosti požadovat a sledovat obsah z jakéhokoli zařízení.
Proč provozovat Ombi u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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