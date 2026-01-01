Implementujte ZNC jedním kliknutím.
Nepřetržitě běžící IRC bouncer, který vás udržuje připojené k IRC sítím 24 hodin denně a přehrává zmeškané zprávy.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ZNC vytvořit
ZNC je pokročilý IRC bouncer (také nazývaný BNC), který vaším jménem udržuje trvalé připojení k IRC sítím. Zaznamenává zprávy, když jste offline, přehraje je, když se znovu připojíte, a umožňuje vám připojit se z více IRC klientů ke stejné identitě současně. Po více než 15 letech vývoje zůstává ZNC de facto standardem pro self-hosted IRC bouncery.
Self-hosting ZNC na VPS vám poskytuje stabilní, vždy online IRC přítomnost s kompletní historií zpráv, modulárními pluginy pro oznámení, logování a identifikaci, a navíc webové administrační rozhraní pro přidávání sítí a konfiguraci kanálů bez nutnosti zasahovat do konfiguračních souborů.
Hlavní funkce ZNC
Nepřetržitá přítomnost na IRC
Udržuje připojení ke každé síti, ke které se připojíte, abyste nezmeškali zprávy nebo neztratili registrace přezdívek během nečinnosti počítače.
Víceklientové přehrání
Připojte se současně z desktopových, mobilních a webových klientů – ZNC přehrává zmeškané zprávy a udržuje každého klienta v synchronizaci.
Modulární systém pluginů
Vestavěné moduly pro protokolování, autentizaci NickServ, fail2ban, cyklování kanálů, push oznámení a desítky dalších.
Webové administrační rozhraní
Spravujte uživatele, sítě, kanály a moduly z prohlížeče – není třeba ručně upravovat konfigurace nebo používat příkazy IRC bota.
Víceuživatelská podpora
Účty pro jednotlivé uživatele s izolovanými sítěmi a nastavením modulů umožňují domácnostem nebo týmům sdílet jednu instanci ZNC napříč různými IRC identitami.
Proč provozovat ZNC u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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