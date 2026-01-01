Nasaďte Form.io instalací na jedno kliknutí.
Open-source platforma API pro tvorbu formulářů a správu dat pro vytváření, vkládání a správu dynamických formulářů.
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Co všechno můžete s produktem Form.io vytvořit
Form.io je open-source platforma pro tvorbu formulářů a API, která umožňuje vývojářům vytvářet komplexní formuláře, spravovat odeslané údaje a budovat datově řízené aplikace. Kombinuje vizuální nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop s výkonným backendem REST API, což usnadňuje vkládání formulářů do jakékékoli webové nebo mobilní aplikace.
Vlastní hosting Form.io vám dává plné vlastnictví vašich dat formulářů a odeslaných údajů. Organizace, které nakládají s citlivými informacemi – odpovědi z průzkumů, formuláře pro příjem zákazníků nebo interní pracovní postupy – těží z toho, že vše uchovávají na vlastní infrastruktuře bez poplatků za jednotlivá odeslání a s plnou datovou suverenitou.
Hlavní funkce Form.io
Vizuální tvůrce formulářů
Editor s funkcí přetažení podporuje textová pole, nahrávání souborů, vnořené formuláře a podmíněnou logiku bez psaní kódu.
Automaticky generované REST API
Každý formulář automaticky generuje REST API pro vytváření, čtení a správu podání z jakékoli aplikace.
Řízení přístupu na základě rolí
Spravujte, kdo může odesílat, prohlížet nebo spravovat formuláře, s podrobnou správou rolí a oprávnění.
Vlastní akce odeslání
Spouštějte webhooks, posílejte e-maily nebo automaticky transformujte data po odeslání formuláře.
Vložitelný JavaScript SDK
Vkládejte formuláře do Reactu, Angularu, Vue nebo jakékoli webové aplikace pomocí oficiálního JavaScript SDK Form.io.
Proč provozovat Form.io u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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