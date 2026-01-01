Sleva až 69 % na Headscale

Implementujte Headscale jedním kliknutím.

Open-source implementace s vlastním hostováním řídicího serveru Tailscale pro privátní WireGuard mesh sítě.

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139,99/měs.
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Implementujte Headscale jedním kliknutím.

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139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Headscale vytvořit

Headscale je self-hostovaná alternativa k proprietárnímu řídicímu serveru Tailscale, která vám dává úplnou kontrolu nad vaší privátní mesh sítí WireGuard. Zatímco hostovaná služba Tailscale spravuje výměnu klíčů, přiřazování IP adres a rozhodování o směrování, Headscale dělá totéž na infrastruktuře, kterou ovládáte – bez měsíčních poplatků, bez omezení zařízení vázaných na předplatné a bez závislosti na cloudové službě třetí strany.

Tato šablona sdružuje Headscale s Headscale UI, což je prohlížečem ovládaný dashboard pro správu uživatelů, uzlů a klíčů pro předběžnou autentizaci. Oba jsou obsluhovány pod stejnou HTTPS doménou, s webovým rozhraním dostupným na cestě /web. Jakýkoli klient kompatibilní s Tailscale se může připojit k vaší mesh síti ihned poté, co nasměruje svůj přihlašovací server na vaši URL nasazení.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Headscale

Klienti kompatibilní s Tailscale

Jakékoli zařízení s oficiálním klientem Tailscale se může připojit k vašemu serveru Headscale bez úprav na straně klienta.

Uživatelské rozhraní pro správu webu

Headscale UI poskytuje webový panel pro správu uživatelů, uzlů a předautorizačních klíčů bez použití příkazového řádku.

Úplné mřížkové síťování

Připojené uzly komunikují přímo mezi sebou přes hranice NAT pomocí šifrování WireGuard.

Podpora MagicDNS

Headscale přiřazuje názvy hostitelů všem registrovaným uzlům, což umožňuje přístup založený na DNS bez konfigurace statické IP adresy.

Úložiště založené na SQLite

Veškerý stav sítě je uložen v odlehčené databázi SQLite bez nutnosti externí databázové služby.

Správa API a CLI

Spravujte uživatele, uzly a trasy prostřednictvím Headscale CLI nebo HTTP API pro skriptování a automatizaci.

Proč provozovat Headscale u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

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