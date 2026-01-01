Implementujte Headscale jedním kliknutím.
Open-source implementace s vlastním hostováním řídicího serveru Tailscale pro privátní WireGuard mesh sítě.
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Co všechno můžete s produktem Headscale vytvořit
Headscale je self-hostovaná alternativa k proprietárnímu řídicímu serveru Tailscale, která vám dává úplnou kontrolu nad vaší privátní mesh sítí WireGuard. Zatímco hostovaná služba Tailscale spravuje výměnu klíčů, přiřazování IP adres a rozhodování o směrování, Headscale dělá totéž na infrastruktuře, kterou ovládáte – bez měsíčních poplatků, bez omezení zařízení vázaných na předplatné a bez závislosti na cloudové službě třetí strany.
Tato šablona sdružuje Headscale s Headscale UI, což je prohlížečem ovládaný dashboard pro správu uživatelů, uzlů a klíčů pro předběžnou autentizaci. Oba jsou obsluhovány pod stejnou HTTPS doménou, s webovým rozhraním dostupným na cestě
/web. Jakýkoli klient kompatibilní s Tailscale se může připojit k vaší mesh síti ihned poté, co nasměruje svůj přihlašovací server na vaši URL nasazení.
Hlavní funkce Headscale
Klienti kompatibilní s Tailscale
Jakékoli zařízení s oficiálním klientem Tailscale se může připojit k vašemu serveru Headscale bez úprav na straně klienta.
Uživatelské rozhraní pro správu webu
Headscale UI poskytuje webový panel pro správu uživatelů, uzlů a předautorizačních klíčů bez použití příkazového řádku.
Úplné mřížkové síťování
Připojené uzly komunikují přímo mezi sebou přes hranice NAT pomocí šifrování WireGuard.
Podpora MagicDNS
Headscale přiřazuje názvy hostitelů všem registrovaným uzlům, což umožňuje přístup založený na DNS bez konfigurace statické IP adresy.
Úložiště založené na SQLite
Veškerý stav sítě je uložen v odlehčené databázi SQLite bez nutnosti externí databázové služby.
Správa API a CLI
Spravujte uživatele, uzly a trasy prostřednictvím Headscale CLI nebo HTTP API pro skriptování a automatizaci.
Proč provozovat Headscale u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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