Nasaďte Metabase jedním kliknutím.
Open-source platforma pro business intelligence, která umožňuje každému členovi týmu prozkoumávat data a vytvářet dashboardy bez SQL.
Vyberte si VPS balíček pro Metabase
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.
Co všechno můžete s produktem Metabase vytvořit
Metabase je přední open-source platforma pro business intelligence, které důvěřuje více než 40 000 společností po celém světě. Jeho intuitivní nástroj pro tvorbu dotazů umožňuje netechnickým členům týmu prozkoumávat data a vytvářet interaktivní dashboardy bez psaní SQL, zatímco pokročilí uživatelé mohou přejít na nativní dotazy. Připojuje se k více než 20 databázím, včetně PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery a Snowflake, a podporuje automatické e-mailové a Slack reporty.
Nasazení Metabase na vašem vlastním VPS udržuje citlivá obchodní data ve vašem prostředí, eliminuje cenotvorbu SaaS za uživatele a poskytuje vyhrazené zdroje pro složité dotazy a velké datové sady, které zpomalují sdílené cloudové analytické služby.
Hlavní funkce Metabase
No-SQL Tvůrce dotazů
Kdokoli z týmu může prozkoumávat data a vytvářet grafy prostřednictvím vizuálního rozhraní, aniž by se musel učit syntaxi SQL.
Přes 20 databázových konektorů
Připojte se k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake a dalším prostřednictvím průvodce nastavením.
Interaktivní řídicí panely
Kombinujte grafy, metriky a filtry do sdílených řídicích panelů, které se automaticky aktualizují s novými daty.
Automatizované zprávy
Naplánujte doručování reportů e-mailem nebo Slackem, aby zúčastněné strany měly vždy aktuální přehledy, aniž by se musely přihlašovat.
Vkládání a sdílení
Vkládejte dashboardy do externích nástrojů nebo sdílejte veřejné odkazy pro analytiku orientovanou na zákazníky, aniž byste odhalili nezpracovaná data.
Proč provozovat Metabase u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Doporučená serverová lokace:
Kontrola...
Začněte lokálně. Expandujte globálně
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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