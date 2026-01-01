Nasaďte OpenFGA jedním kliknutím.
Vysoce výkonný autorizační engine, inspirovaný Google Zanzibar, pro modelování a vynucování jemně zrnité kontroly přístupu prostřednictvím HTTP a gRPC API.
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Co všechno můžete s produktem OpenFGA vytvořit
OpenFGA je open-source autorizační systém postavený na principech Google Zanzibar — globálně distribuovaného systému oprávnění, který pohání Google Drive, Docs a Calendar. Umožňuje inženýrským týmům definovat a vynucovat detailní zásady řízení přístupu pomocí lidsky čitelného modelovacího jazyka a následně tyto zásady vyhodnocovat s vysokou propustností prostřednictvím jednoduchého HTTP nebo gRPC API. Modely ReBAC (řízení přístupu založené na vztazích), RBAC (řízení přístupu založené na rolích) a ABAC (řízení přístupu založené na atributech) jsou nativně podporovány a lze je kombinovat v rámci jednoho autorizačního schématu.
Vlastní hostování OpenFGA na vašem VPS udržuje autorizační logiku a data o vztazích pod vaší plnou kontrolou, bez závislosti na dodavateli nebo cen za každou kontrolu. Autorizační kontroly probíhají s nízkou latencí proti vašemu vlastnímu úložišti PostgreSQL a API se čistě integruje s aplikacemi napsanými v jakémkoli jazyce prostřednictvím oficiálních SDK.
Hlavní funkce OpenFGA
model Google Zanzibar
Vyjadřujte autorizační zásady jako typované relační n-tice — stejný přístup, jaký používá Disk Google — umožňující konzistentní a škálovatelné řízení přístupu napříč službami.
Kontroly s nízkou latencí
OpenFGA, navržené pro kritickou cestu požadavku, vyhodnocuje autorizační kontroly v milisekundách, takže rozhodnutí o oprávněních se nikdy nestanou úzkým hrdlem v uživatelských požadavcích.
HTTP a gRPC API rozhraní
Vyhodnocujte přístupové kontroly, zapisujte relační n-tice a rozšiřujte přístupové stromy přes HTTP i gRPC, s oficiálními SDK pro Go, Node.js, Python, Javu a .NET.
Více autentizačních modelů
Definujte zásady RBAC, ReBAC a ABAC – nebo zkombinujte všechny tři – v rámci jednoho autorizačního schématu, které pokrývá každý typ zdroje ve vaší aplikaci.
Perzistence PostgreSQL
Vztahové n-tice a verze modelů jsou uloženy v databázi PostgreSQL, poskytující trvalý, dotazovatelný stav autorizace s transakční konzistencí.
Proč provozovat OpenFGA u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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