Nasazení Hasura GraphQL Engine jedním kliknutím.
Okamžité GraphQL a REST API nad vaší databází PostgreSQL – není potřeba žádný backendový kód.
Vyberte si VPS balíček pro Hasura GraphQL Engine
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Hasura GraphQL Engine vytvořit
Hasura GraphQL Engine se připojuje k vaší databázi PostgreSQL a během několika sekund automaticky vygeneruje plně typované GraphQL API. Namísto psaní kódu resolveru, konfigurace definic schématu nebo budování dotazovacích vrstev od nuly, vývojáři nasměrují Hasuru na databázi a okamžitě získají filtrování, řazení, stránkování, agregace a předplatné v reálném čase – vše spravované prostřednictvím vizuální konzole.
S více než 32 000 hvězdičkami na GitHubu a produkčním využitím ve společnostech po celém světě je Hasura nejrychlejší cestou z databáze k API. Vlastní hosting na vašem VPS udržuje vaše databázové přihlašovací údaje a logiku dotazů ve vaší infrastruktuře, bez poplatků za jednotlivé požadavky, bez nákladů na odchozí data a s plnou kontrolou nad přístupovými oprávněními a omezením rychlosti.
Hlavní funkce Hasura GraphQL Engine
Okamžité GraphQL API
Automaticky generuje plně typované GraphQL API z vašeho stávajícího schématu PostgreSQL – včetně tabulek, pohledů a relací, bez nutnosti psát kód resolveru.
Předplatné v reálném čase
Jakýkoli dotaz GraphQL lze proměnit v živé předplatné, které odesílá aktualizace připojeným klientům přes WebSockets, jakmile se změní podkladová data.
Řádková oprávnění
Definujte pravidla podrobné kontroly přístupu pro každou tabulku, roli a operaci pomocí vizuálního nástroje pro nastavení oprávnění – není potřeba žádný vlastní middleware.
Mapování koncových bodů REST
Zpřístupněte jakýkoli uložený GraphQL dotaz jako pojmenovaný REST koncový bod, čímž klientům pouze s REST rozhraním umožníte přístup ke stejným datům bez samostatné vrstvy API.
Vzdálená schémata a akce
Integrujte externí GraphQL API a HTTP služby do jednotného schématu, aby klienti dotazovali vše prostřednictvím jednoho koncového bodu.
Proč provozovat Hasura GraphQL Engine u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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