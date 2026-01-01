Implementujte jfa-go pomocí instalace na jedno kliknutí.
Správa uživatelů na základě pozvánek pro Jellyfin s profily, resetováním hesel a vícekanálovými oznámeními.
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Co všechno můžete s produktem jfa-go vytvořit
jfa-go je samostatně hostovaný společník pro správu uživatelů pro Jellyfin (s sekundární podporou Emby), který nahrazuje ruční vytváření účtů sdílitelnými pozvánkami. Každá pozvánka může aplikovat profil Jellyfin, který řídí přístup k knihovně, limity transkódování a další nastavení serveru, zatímco možnosti pro omezení využití, data vypršení platnosti, pravidla pro hesla a CAPTCHA dávají administrátorům přísnou kontrolu nad tím, kdo se registruje a jak.
Samostatné hostování jfa-go vedle Jellyfinu odstraňuje potíže s onboardingem rodiny, přátel nebo placených podporovatelů, přidává procesy pro resetování hesla, které fungují s nativní funkcí Jellyfinu „Zapomenuté heslo“, a propojuje uživatelská oznámení s Discordem, Telegramem, Matrixem a e-mailem, aniž by předával jakákoli data třetím stranám.
Hlavní funkce jfa-go
Registrace pouze na pozvánku
Generujte sdílené pozvánkové odkazy s limity použití, daty vypršení platnosti a profily Jellyfin pro každý odkaz, aby každý host získal správný přístup automaticky.
Samoobslužné obnovení hesla
Napojte se na proces „Zapomenuté heslo“ Jellyfinu nebo zpřístupněte stránku „Můj účet“, aby uživatelé resetovali přihlašovací údaje, aniž by kontaktovali administrátora.
Vícekanálová oznámení
Kontaktujte uživatele přes Discord, Telegram, Matrix nebo e-mail kvůli upozorněním na vypršení platnosti, oznámením a událostem účtu pomocí šablon Markdown.
Hromadná správa uživatelů
Zobrazte každý účet Jellyfin na jednom panelu a povolte, zakažte, smažte nebo znovu profilujte uživatele hromadně namísto jednoho po druhém.
Pravidla vypršení platnosti účtu
Připojte k pozvánkám časově omezenou platnost, aby se zkušební nebo placená členství automaticky deaktivovala nebo smazala po uplynutí pevně stanovené doby.
Synchronizace mezi Ombi a Jellyseerr
Synchronizujte uživatelská jména, hesla a kontaktní údaje mezi jfa-go, Ombi a Jellyseerr, aby požadavky zůstaly svázané se správným účtem.
Proč provozovat jfa-go u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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