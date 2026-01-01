Sleva až 69 % na jfa-go

Implementujte jfa-go pomocí instalace na jedno kliknutí.

Správa uživatelů na základě pozvánek pro Jellyfin s profily, resetováním hesel a vícekanálovými oznámeními.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte jfa-go pomocí instalace na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem jfa-go vytvořit

jfa-go je samostatně hostovaný společník pro správu uživatelů pro Jellyfin (s sekundární podporou Emby), který nahrazuje ruční vytváření účtů sdílitelnými pozvánkami. Každá pozvánka může aplikovat profil Jellyfin, který řídí přístup k knihovně, limity transkódování a další nastavení serveru, zatímco možnosti pro omezení využití, data vypršení platnosti, pravidla pro hesla a CAPTCHA dávají administrátorům přísnou kontrolu nad tím, kdo se registruje a jak.

Samostatné hostování jfa-go vedle Jellyfinu odstraňuje potíže s onboardingem rodiny, přátel nebo placených podporovatelů, přidává procesy pro resetování hesla, které fungují s nativní funkcí Jellyfinu „Zapomenuté heslo“, a propojuje uživatelská oznámení s Discordem, Telegramem, Matrixem a e-mailem, aniž by předával jakákoli data třetím stranám.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce jfa-go

Registrace pouze na pozvánku

Generujte sdílené pozvánkové odkazy s limity použití, daty vypršení platnosti a profily Jellyfin pro každý odkaz, aby každý host získal správný přístup automaticky.

Samoobslužné obnovení hesla

Napojte se na proces „Zapomenuté heslo“ Jellyfinu nebo zpřístupněte stránku „Můj účet“, aby uživatelé resetovali přihlašovací údaje, aniž by kontaktovali administrátora.

Vícekanálová oznámení

Kontaktujte uživatele přes Discord, Telegram, Matrix nebo e-mail kvůli upozorněním na vypršení platnosti, oznámením a událostem účtu pomocí šablon Markdown.

Hromadná správa uživatelů

Zobrazte každý účet Jellyfin na jednom panelu a povolte, zakažte, smažte nebo znovu profilujte uživatele hromadně namísto jednoho po druhém.

Pravidla vypršení platnosti účtu

Připojte k pozvánkám časově omezenou platnost, aby se zkušební nebo placená členství automaticky deaktivovala nebo smazala po uplynutí pevně stanovené doby.

Synchronizace mezi Ombi a Jellyseerr

Synchronizujte uživatelská jména, hesla a kontaktní údaje mezi jfa-go, Ombi a Jellyseerr, aby požadavky zůstaly svázané se správným účtem.

Proč provozovat jfa-go u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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