Implementujte Morphic jedním kliknutím.
Open-source AI vyhledávač, který poskytuje generativní, citované odpovědi namísto seznamů odkazů.
Vyberte si VPS balíček pro Morphic
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Morphic vytvořit
Morphic je open-source vyhledávač poháněný umělou inteligencí, který kombinuje velké jazykové modely s webovým vyhledáváním v reálném čase k vytváření strukturovaných odpovědí s uvedenými zdroji. Namísto seřazeného seznamu odkazů Morphic čte a syntetizuje webový obsah, aby uživatelé získali přímou odpověď s odkazy, které si mohou ověřit. Podporuje modely OpenAI, Anthropic, Google Gemini a lokální modely Ollama, což vám umožňuje vybrat si AI backend, který vyhovuje vašim potřebám.
Vlastní hostování Morphicu uchovává každý vyhledávací dotaz a historii konverzací na vašem vlastním serveru. Toto nasazení zahrnuje SearXNG jako vyhledávací backend, takže není vyžadováno žádné externí předplatné vyhledávacího API – pouze klíč poskytovatele AI a váš VPS.
Hlavní funkce Morphic
Generativní citované odpovědi
Morphic syntetizuje informace z více zdrojů a prezentuje strukturovanou odpověď s vloženými citacemi, aby si uživatelé mohli přečíst a ověřit každé tvrzení.
Podpora AI od různých poskytovatelů
Přepínejte mezi OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini nebo lokální instancí Ollama, aniž byste měnili rozhraní – stačí aktualizovat váš API klíč.
Trvalá historie chatu
Každá vyhledávací konverzace je uložena do PostgreSQL, takže se uživatelé mohou vrátit k předchozím vláknům, pokračovat v následných otázkách a sdílet výsledky prostřednictvím odkazu.
Soukromé vyhledávání v balíčku
SearXNG je zahrnut jako backend webového vyhledávání, což znamená, že není potřeba žádné předplatné API pro vyhledávání a dotazy se nikdy nedostanou k poskytovatelům komerčního vyhledávání.
Doplňující otázky
Morphic podporuje vícekolové konverzace v rámci vyhledávacího vlákna, což uživatelům umožňuje upřesnit, rozšířit nebo přesměrovat jakoukoli odpověď, aniž by začínali znovu.
Proč provozovat Morphic u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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