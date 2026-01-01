Implementujte dashdot jedním kliknutím.
Minimalistický ovládací panel serveru zobrazující statistiky CPU, RAM, úložiště a sítě v reálném čase s moderním glassmorfním designem.
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Co všechno můžete s produktem dashdot vytvořit
dashdot je lehký, open-source serverový dashboard vytvořený pro self-hostery, kteří chtějí krásný přehledný pohled na stav svých VPS. Na rozdíl od kompletních monitorovacích stacků, které vyžadují databáze, agenty a složitou konfiguraci, dashdot běží jako jediný kontejner — stačí ho nasadit a vaše zatížení CPU, využití RAM, kapacita úložiště a propustnost sítě se okamžitě zobrazí bez jakékoli konfigurace.
Glassmorfické rozhraní je navrženo tak, aby se dalo připnout do záložky prohlížeče nebo zobrazit na nástěnném displeji. Protože čte systémové metriky přímo z hostitele, vše zůstává na vaší vlastní infrastruktuře — žádná externí telemetrie, bez nutnosti účtů, žádná data neopouštějí váš server.
Hlavní funkce dashdot
Systémové metriky v reálném čase
Aktuální zatížení CPU, využití RAM, kapacita úložiště a propustnost sítě se průběžně aktualizují, takže vždy vidíte aktuální stav serveru na první pohled.
Nasazení bez konfigurace
Žádná databáze, žádní agenti, žádný průvodce nastavením – jeden kontejner se spustí a vaše statistiky serveru se okamžitě zobrazí bez jakékoli ruční konfigurace.
Monitorování teploty CPU
Hardwarové teplotní senzory jsou čteny přímo z hostitele, což vám poskytuje včasné varování před tepelnými problémy, než ovlivní výkon.
Glassmorfní design
UI s efektem matného skla je navrženo tak, aby bylo připnuto na záložce prohlížeče nebo zobrazeno na vyhrazeném monitoru jako živý panel stavu serveru.
Nízká náročnost
dashdot používá minimální vlastní CPU a RAM, takže režie monitorování významně neovlivňuje zdroje, které měří.
Proč provozovat dashdot u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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