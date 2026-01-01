Implementujte YaCy jedním kliknutím.
Samoobslužný, peer-to-peer webový vyhledávač, který indexuje a prohledává web bez centrálních serverů nebo sledování.
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Co všechno můžete s produktem YaCy vytvořit
YaCy je plně distribuovaný, peer-to-peer webový vyhledávač, který běží výhradně na vašem vlastním serveru. Na rozdíl od Googlu nebo Bingu neexistuje žádná centrální autorita, která by kontrolovala výsledky vyhledávání – každá instance YaCy nezávisle prochází a indexuje web a zároveň se připojuje ke sdílenému globálnímu indexu udržovanému tisíci dalších peerů YaCy. Vyhledávací dotazy jsou hashovány před sdílením s peery, což zajišťuje soukromí vyhledávání již od návrhu.
Vlastní hostování YaCy vám poskytuje soukromé vyhledávací zařízení bez sledování, bez vlivu reklamy na pořadí a bez protokolů dotazů odesílaných třetím stranám. Funguje také jako intranetový vyhledávač, který indexuje zdroje HTTP, FTP a SMB v lokální síti bez připojení k internetu.
Hlavní funkce YaCy
Peer-to-peer index
Každý uzel YaCy se připojuje k globálnímu distribuovanému indexu, sdílí procházené stránky s ostatními uzly a na oplátku přijímá výsledky — není vyžadován žádný centrální server.
Integrovaný webový prohledávač
Nastavitelné plány procházení a řízení hloubky pro nepřetržité indexování domén a udržení místních výsledků vyhledávání aktuálních a relevantních.
Vyhledávání s důrazem na soukromí
Vyhledávací dotazy jsou hašovány před sdílením s P2P sítí, což zabraňuje jakémukoli uzlu identifikovat, co jste hledali.
Režim vyhledávání v intranetu
Indexujte a prohledávejte interní zdroje HTTP, FTP a SMB v lokální síti, aniž byste vystavovali jakákoli data veřejnému internetu.
Skriptovatelné REST API
Každá administrátorská funkce je přístupná prostřednictvím koncových bodů XML a JSON REST, což umožňuje automatizaci a integrace vlastních vyhledávacích portálů.
Proč provozovat YaCy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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