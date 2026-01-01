Implementujte Zabbix instalací jedním kliknutím.
Profesionální open-source monitoring pro sítě, servery, aplikace a cloudové služby na jedné jednotné platformě.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Zabbix vytvořit
Zabbix je open-source monitorovací řešení podnikové třídy, kterému důvěřují NASA, Salesforce a desítky tisíc organizací pro sledování stavu sítí, serverů, virtuálních strojů, kontejnerů a cloudových služeb. Jediná instance Zabbixu dokáže sbírat desítky tisíc metrik za sekundu prostřednictvím agentů, SNMP, IPMI, JMX, HTTP kontrol a vlastních skriptů a následně odhalovat anomálie pomocí šablonových spouštěčů, pravidel eskalace a bohatých řídicích panelů.
Vlastní hostování Zabbixu na vašem vlastním VPS udržuje každou metriku, událost a přihlašovací údaje uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, bez licenčních poplatků za hostitele nebo poplatků za odchozí data. Přibalená databáze PostgreSQL a agent Zabbix vám poskytují kompletní monitorovací sadu připravenou k přidávání hostitelů ihned po dokončení nasazení.
Hlavní funkce Zabbix
Agent a bezagentní
Shromažďujte metriky prostřednictvím nativních agentů Zabbix, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet a HTTP kontrol, a to bez instalace softwaru na každé monitorované zařízení.
Automatické zjišťování
Automaticky objevujte hostitele, síťová rozhraní, služby a virtuální stroje a aplikujte monitorovací šablony bez ruční konfigurace.
Flexibilní upozornění
Definujte pravidla eskalace a zasílejte oznámení prostřednictvím Slacku, Microsoft Teams, PagerDuty, e-mailu, SMS a webhooků na základě závažnosti a příjemce.
Šablonové monitorování
Stovky předpřipravených šablon pokrývají databáze, webové servery, Kubernetes, AWS, VMware a síťové vybavení, takže zprovoznění nových hostitelů trvá minuty, nikoli hodiny.
Přizpůsobitelné dashboardy
Vytvářejte dashboardy s grafy, mapami, widgety nejlepších hostitelů a zprávami SLA, přizpůsobené pro operátory NOC, vývojáře nebo vedoucí pracovníky.
Dlouhodobé metriky
Ukládejte historická data a agregované trendy v PostgreSQL pro roky plánování kapacity, analýzy po incidentu a reportování souladu.
Proč provozovat Zabbix u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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