Nasaďte ProjectSend instalací na jedno kliknutí.
Profesionální platforma pro sdílení souborů zaměřená na klienty s individuálními klientskými účty, sledováním stahování a detailní správou oprávnění pro agentury a firmy.
Vyberte si VPS balíček pro ProjectSend
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ProjectSend vytvořit
ProjectSend je open-source platforma pro doručování souborů vytvořená pro firmy, které potřebují sdílet soubory s konkrétními klienty, nikoli s veřejností. Každý klient získá vlastní přihlášení a vidí pouze soubory, které mu byly přiděleny, zatímco administrátoři sledují každé stažení, nastavují data expirace u citlivých materiálů a dostávají oznámení, když příjemci přistupují k nově nahraným souborům – čímž vytváří zodpovědnou, značkovou alternativu k obecným odkazům na cloudové úložiště.
Hostování ProjectSend na vašem VPS udržuje důvěrné klientské soubory – smlouvy, finanční dokumenty, designové podklady – na infrastruktuře, kterou plně kontrolujete, bez poplatků za uživatele, bez omezení úložiště a s možností přizpůsobit branding tak, aby odpovídal identitě vaší firmy.
Hlavní funkce ProjectSend
Klientské účty
Každý klient získá vlastní přihlašovací údaje a vidí pouze soubory, které mu byly přiděleny, čímž je každý vztah soukromý a organizovaný bez sdílených veřejných odkazů.
Sledování stažení
Podrobné protokoly aktivit přesně ukazují, kdo si který soubor stáhl a kdy, což poskytuje důkaz o doručení pro účely dodržování předpisů a snižuje počet e-mailů typu „obdrželi jste to?“.
Datumy expirace
Nastavte automatickou expiraci u citlivých dokumentů, takže přístup bude zrušen po definované době, čímž se sníží riziko bez nutnosti ručního čištění.
E-mailová oznámení
Klienti dostávají automatické e-maily, jakmile jsou k dispozici nové soubory, čímž odpadá nutnost je upozorňovat samostatně po každém nahrání.
Vlastní branding
Přizpůsobitelné šablony a loga představují profesionální, white-label souborový portál, který odráží identitu vaší agentury nebo firmy, namísto generické služby.
Proč provozovat ProjectSend u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.