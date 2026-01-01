Nasaďte SQLPage – instalace jedním kliknutím.
Vytvářejte interaktivní webové stránky a datové panely pouze pomocí SQL dotazů – bez nutnosti frontendového kódu, frameworků nebo JavaScriptu.
Vyberte si VPS balíček pro SQLPage
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SQLPage vytvořit
SQLPage je open-source server webových aplikací, který vykresluje interaktivní webové stránky přímo z SQL dotazů. Vývojáři a analytici píší soubory
.sql, které vybírají z vestavěné knihovny komponent – formulářů, tabulek, grafů, map, navigace a desítek prvků uživatelského rozhraní – a server převádí sady výsledků do vyleštěného HTML bez jediného řádku HTML, CSS nebo JavaScriptu. Připojte SQLite, PostgreSQL, MySQL nebo Microsoft SQL Server a během několika minut zpřístupněte stávající databázi jako funkční administrátorský panel, interní řídicí panel nebo prototyp.
Vlastní hostování SQLPage na vašem vlastním VPS udržuje dotazy, schémata a přihlašovací údaje uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte, namísto platformy s nízkým kódem třetí strany. Nejsou zde žádné poplatky za uživatele, žádné limity řádků a vaše soubory
.sql zůstávají přenosné a kontrolovatelné verzemi jako jakýkoli jiný kód.
Hlavní funkce SQLPage
Vykreslování pouze SQL
Pište běžné SQL soubory, které vybírají z bohaté knihovny komponent, a SQLPage vykresluje responzivní HTML stránky přímo z výsledných sad.
Vícedatabázová podpora
Připojte se k SQLite, PostgreSQL, MySQL nebo Microsoft SQL Serveru a zpřístupněte jakoukoli existující databázi jako funkční webovou aplikaci.
Integrované komponenty
Formuláře, tabulky, grafy, mapy, karty, navigace, nahrávání souborů a desítky vyladěných prvků uživatelského rozhraní jsou k dispozici bez externích knihoven nebo kroků sestavení.
Okamžité hot reload
Upravte soubor
.sql a změna se objeví při dalším načtení stránky – žádná kompilace, žádný bundler a žádný restart.
Malý statický binární soubor
Jediný binární soubor Rust o velikosti pod 20 MB obsluhuje celý dynamický web s nízkou spotřebou paměti a rychlými studenými starty na skromných zdrojích VPS.
Integrovaná autentizace
Základní ověřování HTTP, správa relací, OAuth a funkce pro hašování hesel umožňují souborům SQL chránit stránky bez externí identitní služby.
Proč provozovat SQLPage u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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