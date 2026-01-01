Implementujte Marreta instalací na jedno kliknutí.
Samohostovaná proxy webového obsahu, která načítá a čistí články pro čtení bez rušivých vlivů a sledování.
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Co všechno můžete s produktem Marreta vytvořit
Marreta je samoobslužný webový proxy server, který načítá a zpracovává webové stránky, aby poskytoval čisté, čitelné verze zbavené sledovacích souborů cookie, reklam a přístupových bariér. Normalizuje adresy URL, odstraňuje rušivé prvky z výstupu HTML a ukládá výsledky lokálně do mezipaměti, takže opakované načtení se vrátí okamžitě. Vlastní pravidla pro jednotlivé domény vám umožňují doladit, jak jsou konkrétní stránky čištěny a vykreslovány.
Provozování Marrety na vašem vlastním VPS znamená, že veškeré zpracování probíhá na infrastruktuře, kterou ovládáte — žádná externí čtecí služba nepřijímá vaši historii prohlížení. Výsledkem je soukromá, rychlá a soběstačná alternativa ke cloudovým čtecím proxy serverům, bez omezení použití a bez dat opouštějících váš server.
Hlavní funkce Marreta
Čištění a normalizace URL
Odstraňuje sledovací parametry, přesměrování a šum dotazů z URL adres před načtením, čímž pokaždé vytváří čisté kanonické odkazy.
Načítání obsahu bez souborů cookie
Načítá stránky bez souborů cookie nebo identifikačních hlaviček, obchází vyskakovací okna se souhlasem s používáním souborů cookie a přístupové brány založené na souborech cookie.
Optimalizace HTML
Odstraňuje reklamy, skripty, vyskakovací okna a prvky mimo obsah pro zobrazení čisté, rychle se načítající verze stránky.
Inteligentní cachování
Ukládá zpracované stránky lokálně, takže opakované návštěvy se vrátí okamžitě bez opětovného načítání nebo opětovného zpracování zdrojové stránky.
Vlastní pravidla pro jednotlivé domény
Použijte odstranění CSS specifické pro web, vkládání JavaScriptu a vlastní pravidla pro hlavičky nebo soubory cookie pro doladění výstupu pro jakoukoli doménu.
Přístup k JSON API
Každá zpracovaná URL adresa je také dostupná jako odpověď JSON API, díky čemuž lze Marretu snadno integrovat do automatizačních pracovních postupů.
Proč provozovat Marreta u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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