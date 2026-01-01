Instalujte Pydio Cells jedním kliknutím.
Platforma pro sdílení souborů a spolupráci na dokumentech s vlastním hostingem, s týmovými pracovními prostory, veřejnými odkazy a moderním webovým uživatelským rozhraním.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Pydio Cells vytvořit
Pydio Cells je platforma pro spolupráci s obsahem s vlastním hostingem – moderní nástupce PydioShare. Spojuje bezpečné sdílení souborů, týmové pracovní prostory, generování veřejných odkazů, náhled dokumentů v prohlížeči a granulární řízení přístupu za rychlým backendem založeným na Go a vyladěným webovým rozhraním, které přímo konkuruje komerčním nabídkám, jako jsou Box, Dropbox Business a SharePoint.
Hostování Pydio Cells na VPS udržuje vaše citlivé dokumenty, týmové pracovní prostory a externí odkazy pro sdílení zcela pod vaší kontrolou, bez poplatků za uživatele, bez omezení úložiště a bez platformy třetí strany, která může kdykoli změnit podmínky nebo ceny.
Hlavní funkce Pydio Cells
Týmové pracovní prostory a role
Vytvořte pracovní prostory pro jednotlivé týmy s detailním řízením přístupu na základě rolí, aby správní lidé viděli správné složky bez ručního spravování oprávnění.
Veřejné odkazy pro sdílení
Generujte sdílené odkazy pro stahování nebo nahrávání s volitelnými hesly, daty vypršení platnosti a limity stahování – ideální pro odesílání souborů externím klientům.
Náhled souboru v prohlížeči
Zobrazte náhled souborů PDF, obrázků, videí, zvukových souborů a dokumentů Office přímo v prohlížeči, aniž byste je museli nejprve stahovat nebo instalovat nativní prohlížeče.
Přístup k WebDAV a S3
Připojte se z desktopových synchronizačních klientů, mobilních aplikací a nástrojů kompatibilních s S3, takže stejný obsah bude dostupný napříč každým pracovním postupem.
Kanály aktivit a vyhledávání
Streamy aktivit pro jednotlivé pracovní prostory a fulltextové vyhledávání napříč dokumenty pomáhají týmům mít přehled o změnách a rychle najít obsah.
Proč provozovat Pydio Cells u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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