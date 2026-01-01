Nasaďte Typesense s instalací na jedno kliknutí.
Rychlý open-source vyhledávač s tolerancí překlepů, facetovým vyhledáváním a okamžitými výsledky jako alternativa k Elasticsearch a Algolia.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Typesense vytvořit
Typesense je moderní vyhledávač, přátelský k vývojářům, navržený pro rychlost a jednoduchost. Poskytuje výsledky vyhledávání v řádu milisekund s vestavěnou odolností vůči překlepům, inteligentním řazením, fazetovým filtrováním a geografickým vyhledáváním – to vše bez provozní složitosti Elasticsearch.
Vlastní hostování Typesense na VPS vám poskytuje dedikovaný vyhledávací backend bez poplatků za dotaz a plnou kontrolu nad indexováním, návrhem schématu a konfigurací řazení. Je navržen jako nákladově efektivní alternativa k Algolii pro vývojáře, kteří chtějí výkonné vyhledávací funkce produkční kvality, aniž by platili SaaS ceny ve velkém měřítku.
Hlavní funkce Typesense
Vyhledávání s tolerancí překlepů
Automaticky opravuje pravopisné chyby ve vyhledávacích dotazech, aby uživatelé vždy našli výsledky i s nedokonalým zadáním.
Okamžité výsledky
Indexování v paměti zajišťuje submilisekundové odezvy na dotazy pro svižné a responzivní vyhledávání.
Fasetové filtrování
Umožněte uživatelům zpřesnit výsledky podle kategorie, cenového rozpětí, hodnocení nebo jakéhokoli vlastního pole s vestavěnou podporou faset.
Geografické vyhledávání
Vyhledávejte a filtrujte záznamy podle geografické blízkosti pomocí polí zeměpisné šířky a délky s dotazy na poloměr.
Jednoduché API
Čisté REST API a oficiální klientské knihovny pro JavaScript, Python, Ruby, Go a PHP usnadňují integraci.
Proč provozovat Typesense u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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