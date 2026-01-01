Implementujte Hister instalací jedním kliknutím.
Lokální osobní vyhledávač, který fulltextově indexuje historii vašeho prohlížeče a znalostní bázi.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Hister vytvořit
Hister je vyhledávač s otevřeným zdrojovým kódem, který automaticky plnotextově indexuje webové stránky, které navštěvujete, a mění tak vaši historii prohlížení v soukromou, prohledávatelnou znalostní bázi. Namísto procházení chronologického seznamu historie nebo spoléhání se na vzdálené vyhledávače, které profilují každý dotaz, vám Hister umožní najít jakoukoli stránku, kterou jste již přečetli, pomocí jejího obsahu, nikoli pouze jejího názvu nebo URL adresy.
Provozování Histeru na vlastním serveru udržuje vaše data prohlížení, indexovaný obsah a vyhledávací dotazy zcela na vašem VPS. Stejná instance může procházet další weby, indexovat lokální soubory, vystavit koncový bod MCP agentům umělé inteligence a obsluhovat více uživatelů – to vše bez odeslání jediného dotazu službě třetí strany.
Hlavní funkce Hister
Plnotextový index historie
Automaticky indexuje skutečný obsah stránek, které navštívíte, takže můžete vyhledávat podle toho, co bylo napsáno, nejen podle URL nebo názvu.
Výkonný dotazovací jazyk
Filtrujte podle domény, časového rozsahu, jazyka, značek a fulltextových výrazů pomocí vyhrazené dotazovací syntaxe vytvořené pro přesnost.
Lokální indexování souborů
Nasměrujte Hister na adresáře na vašem VPS k indexování poznámek, dokumentů a znalostních bází společně s vaší historií prohlížení.
Integrovaný procházeč
Rozšiřte index procházením externích stránek pomocí tradičního HTTP crawleru nebo bezhlavého prohlížeče pro stránky náročné na JavaScript.
Víceuživatelská podpora
Hostujte sdílenou instanci pro tým nebo místní komunitu s uživatelskými indexy a ověřováním na základě OAuth.
AI a integrace MCP
Povolit volitelné sémantické vyhledávání a zpřístupnit výsledky agentům AI prostřednictvím koncového bodu protokolu kontextu modelu.
Proč provozovat Hister u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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