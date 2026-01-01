Instalace Paperless-ngx jedním kliknutím.
Open-source systém pro správu dokumentů, který skenuje, indexuje pomocí OCR a archivuje vaše dokumenty do plně prohledávatelné digitální knihovny.
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Co všechno můžete s produktem Paperless-ngx vytvořit
Paperless-ngx je komunitně udržovaný systém pro správu dokumentů, který přeměňuje fyzické papírování na prohledávatelný, organizovaný digitální archiv. Automaticky zpracovává naskenované obrázky a PDF soubory pomocí OCR, klasifikuje dokumenty a aplikuje štítky, takže každá faktura, smlouva a účtenka je okamžitě nalezitelná podle obsahu. Gotenberg a Apache Tika zpracovávají dokumenty Office a komplexní formáty, které standardní OCR procesy nezachytí.
Provozování Paperless-ngx na vlastním VPS udržuje citlivé finanční záznamy, smlouvy a osobní dokumenty na vaší vlastní infrastruktuře — nikdy na cloudu třetí strany. Vyhrazené prostředky VPS zajišťují rychlé zpracování OCR i pro velké dávky dokumentů, zatímco trvalé svazky chrání celý váš archiv a databázi i během aktualizací a restartů.
Hlavní funkce Paperless-ngx
Automatické indexování OCR
Každý nahraný dokument je automaticky skenován pomocí OCR, takže jeho plný text je indexován a prohledávatelný během několika sekund po nahrání, bez ohledu na to, zda dorazil jako PDF nebo naskenovaný obrázek.
Chytrá klasifikace
Paperless-ngx se učí z vašich organizačních vzorců a automaticky aplikuje štítky, korespondenty a typy dokumentů na základě obsahu, čímž snižuje ruční třídění téměř na nulu.
Plnotextové vyhledávání
Hledejte v celém obsahu každého dokumentu ve vašem archivu s pokročilým filtrováním podle data, štítku, korespondenta a typu dokumentu pro přesné vyhledání.
Víceuživatelský přístup
Podrobné řízení oprávnění umožňuje více uživatelům sdílet stejný archiv s přístupem na základě rolí, díky čemuž je vhodné jak pro malé týmy, tak i pro rodinné domácnosti.
Podpora kancelářských dokumentů
Integrace Gotenberg a Apache Tika zpracovává formáty Word, Excel a další formáty Office spolu s PDF a obrázky, což vám poskytuje jeden archiv pro všechny typy dokumentů.
Proč provozovat Paperless-ngx u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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