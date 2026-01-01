Nasaďte LimeSurvey s instalací jedním kliknutím.
Profesionální online průzkumová platforma pro vytváření dotazníků a sběr dat.
Vyberte si VPS balíček pro LimeSurvey
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LimeSurvey vytvořit
LimeSurvey je přední open-source platforma pro průzkumy, která umožňuje výzkumníkům, firmám a institucím vytvářet profesionální online dotazníky. Podporuje více než 80 jazyků, pokročilou logiku větvení, správu účastníků a komplexní možnosti exportu dat, včetně formátů SPSS a Excel.
Díky svým rozsáhlým typům otázek, vlastním šablonám vzhledu a architektuře pluginů poskytuje LimeSurvey funkce pro průzkumy na podnikové úrovni bez poplatků za předplatné. Tato šablona obsahuje MariaDB pro spolehlivé ukládání dat, Redis pro rychlou správu relací a směrování HTTPS pomocí Traefik pro bezpečné odesílání průzkumů.
Hlavní funkce LimeSurvey
Pokročilé typy otázek
Vyberte si z více než 28 typů otázek, včetně maticových, pořadí, nahrávání souborů a otázek založených na rovnicích, pro jakýkoli scénář průzkumu.
Větvení logiky
Vytvářejte dynamické průzkumy, které zobrazují nebo skrývají otázky na základě předchozích odpovědí pomocí výkonného správce výrazů.
Vícejazyčné průzkumy
Vytvářejte průzkumy ve více než 80 jazycích s automatickou podporou textu zprava doleva pro skutečně globální sběr dat.
Data export a analýza
Exportovat výsledky do formátů SPSS, R, Excel a CSV s vestavěnými statistikami, grafy a nástroji pro křížové tabulky.
Správa účastníků
Sledujte respondenty s tokenovým přístupem, posílejte připomenutí a kontrolujte kvóty pro přesnou administraci průzkumu.
Proč provozovat LimeSurvey u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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