Sleva až 69 % na LimeSurvey

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Profesionální online průzkumová platforma pro vytváření dotazníků a sběr dat.

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Nasaďte LimeSurvey s instalací jedním kliknutím.

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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
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Bandwidth: 8 TB
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913,99
278,99/měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem LimeSurvey vytvořit

LimeSurvey je přední open-source platforma pro průzkumy, která umožňuje výzkumníkům, firmám a institucím vytvářet profesionální online dotazníky. Podporuje více než 80 jazyků, pokročilou logiku větvení, správu účastníků a komplexní možnosti exportu dat, včetně formátů SPSS a Excel.

Díky svým rozsáhlým typům otázek, vlastním šablonám vzhledu a architektuře pluginů poskytuje LimeSurvey funkce pro průzkumy na podnikové úrovni bez poplatků za předplatné. Tato šablona obsahuje MariaDB pro spolehlivé ukládání dat, Redis pro rychlou správu relací a směrování HTTPS pomocí Traefik pro bezpečné odesílání průzkumů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce LimeSurvey

Pokročilé typy otázek

Vyberte si z více než 28 typů otázek, včetně maticových, pořadí, nahrávání souborů a otázek založených na rovnicích, pro jakýkoli scénář průzkumu.

Větvení logiky

Vytvářejte dynamické průzkumy, které zobrazují nebo skrývají otázky na základě předchozích odpovědí pomocí výkonného správce výrazů.

Vícejazyčné průzkumy

Vytvářejte průzkumy ve více než 80 jazycích s automatickou podporou textu zprava doleva pro skutečně globální sběr dat.

Data export a analýza

Exportovat výsledky do formátů SPSS, R, Excel a CSV s vestavěnými statistikami, grafy a nástroji pro křížové tabulky.

Správa účastníků

Sledujte respondenty s tokenovým přístupem, posílejte připomenutí a kontrolujte kvóty pro přesnou administraci průzkumu.

Proč provozovat LimeSurvey u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

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