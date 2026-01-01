Implementujte Workout Cool jedním kliknutím.
Open-source platforma pro fitness koučink pro tvorbu tréninkových plánů, sledování pokroku a správu osobní knihovny cvičení.
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Co všechno můžete s produktem Workout Cool vytvořit
Workout Cool je platforma pro fitness koučink s vlastním hostingem, která poskytuje komplexní databázi cvičení, nástroj pro tvorbu strukturovaných tréninkových plánů a sledování tréninků — vše běží na vašem vlastním serveru bez poplatků za předplatné nebo sdílení dat s třetími stranami. Uživatelé mohou procházet cvičení s instruktážními videoukázkami, vytvářet si vlastní tréninkové programy organizované podle svalových skupin nebo tréninkových cílů a zaznamenávat tréninky pro sledování výkonu v průběhu času.
Na rozdíl od hostovaných fitness aplikací, které uzamykají historická data za předplatné, Workout Cool ukládá veškerou tréninkovou historii do databáze PostgreSQL na vaší vlastní infrastruktuře. Platforma podporuje ověřování pomocí e-mailu a hesla spolu s volitelným Google OAuth, a vestavěná knihovna cvičení může být předvyplněna ukázkovými daty při prvním spuštění.
Hlavní funkce Workout Cool
Knihovna cvičení
Projděte si komplexní databázi cvičení s instruktážními video ukázkami, organizovanou podle svalové skupiny, vybavení a typu tréninku.
Tvůrce tréninkových plánů
Vytvořte strukturované vícedenní tréninkové programy s vlastním výběrem cviků, sérií, opakování a dobou odpočinku pro jakýkoli fitness cíl.
Protokolování relací
Zaznamenávejte každou tréninkovou jednotku se skutečnými údaji o výkonu, abyste mohli v průběhu času sledovat progresi zátěže a objem.
Sledování pokroku
Vizualizujte nárůst síly a konzistenci tréninku pomocí grafů, které ukazují trendy výkonu napříč tréninky a tréninkovými programy.
Filtrování svalových skupin
Filtrujte a objevujte cvičení podle cílové svalové skupiny pro sestavení vyvážených programů pokrývajících každou část těla.
Proč provozovat Workout Cool u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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