Implementujte Elasticsearch jedním kliknutím.
Distribuovaný vyhledávací a analytický systém postavený na Apache Lucene pro fulltextové vyhledávání, logování a analýzu dat v reálném čase.
Vyberte si VPS balíček pro Elasticsearch
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Elasticsearch vytvořit
Elasticsearch je distribuovaný, RESTful vyhledávací a analytický engine v srdci Elastic Stacku. Postavený na Apache Lucene, poskytuje fulltextové vyhledávání, komplexní agregace a téměř real-time indexování napříč masivními datovými sadami. Jeho distribuovaná architektura podporuje automatické sharding a replikaci, což umožňuje horizontální škálovatelnost z jednoho uzlu na velký cluster.
Vlastní hosting Elasticsearch na vašem VPS vám zajistí dedikované zdroje pro konzistentní výkon dotazů, plnou kontrolu nad konfigurací indexů a retenčními politikami a možnost integrace s vaším vlastním logovacím, monitorovacím a aplikačním stackem bez cen za dokument nebo omezení ze strany dodavatele.
Hlavní funkce Elasticsearch
Plnotextové vyhledávání
Výkonné vyhledávání s hodnocením relevance, zvýrazňováním, přibližnými shodami a podporou synonym, postavené na osvědčené knihovně Apache Lucene.
Indexování v reálném čase
Dokumenty se stanou prohledávatelnými během milisekund po zpracování, což umožňuje analýzu téměř v reálném čase a živé vyhledávání napříč průběžně aktualizovanými datovými sadami.
Bohaté agregace
V jediném dotazu vypočítávejte metriky, histogramy a vícestupňové seskupování, které napájí interaktivní dashboardy a reporty business intelligence.
Distribuovaná architektura
Automatické sharding a replikace distribuují data mezi uzly pro zajištění vysoké dostupnosti a horizontální škálovatelnosti s rostoucím objemem dat.
RESTful JSON API
Jednoduché rozhraní HTTP/JSON umožňuje jakémukoli programovacímu jazyku dotazovat se, indexovat a spravovat data bez proprietárních ovladačů nebo složitého nastavení klienta.
Proč provozovat Elasticsearch u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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