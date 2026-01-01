Sleva až 69 % na Mathesar

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Open-source tabulkové rozhraní pro prozkoumávání a úpravu databází PostgreSQL bez psaní SQL.

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139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte Mathesar jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Mathesar vytvořit

Mathesar je open-source webová aplikace, která poskytuje rozhraní ve stylu tabulkového procesoru pro jakoukoli databázi PostgreSQL. Namísto nahrazování vaší databáze se připojuje přímo pomocí nativních rolí a oprávnění PostgreSQL, takže každý uživatel vidí přesně ta data, ke kterým má oprávnění přístupu — bez nutnosti samostatné identifikační vrstvy.

Vlastní hosting Mathesaru udržuje vaše data pod vaší kontrolou a zároveň poskytuje netechnickým členům týmu způsob, jak dotazovat, filtrovat a upravovat záznamy prostřednictvím známého mřížkového rozhraní. Vývojáři si zachovávají plný přístup k podkladovému schématu Postgres, což znamená, že Mathesar funguje vedle vašich stávajících nástrojů, spíše než aby je nahrazoval.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Mathesar

Tabulková editace

Procházejte, filtrujte, řaďte a upravujte řádky v jakékoli tabulce prostřednictvím známé mřížky — není potřeba žádný SQL ani databázový klient.

Vizuální tvůrce dotazů

Vytvářejte dotazy s propojeními, agregacemi a filtry prostřednictvím rozhraní typu point-and-click, které zůstává synchronizované s vaším schématem Postgres.

Nativní řízení přístupu

Mathesar používá skutečné role a oprávnění PostgreSQL, takže to, co uživatelé mohou vidět a upravovat, se vždy řídí vlastními bezpečnostními pravidly vaší databáze.

Import a export CSV

Nahrajte soubory CSV nebo TSV přímo do tabulek, nebo exportujte jakékoli zobrazení do tabulky pro offline analýzu.

Sdílitelné datové formuláře

Vytvořte jednoduché vstupní formuláře, které umožňují spolupracovníkům přidávat řádky do tabulky, aniž by se odhalilo celé rozhraní databáze.

Proč provozovat Mathesar u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

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