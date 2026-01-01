Nasaďte Mathesar jedním kliknutím.
Open-source tabulkové rozhraní pro prozkoumávání a úpravu databází PostgreSQL bez psaní SQL.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Mathesar vytvořit
Mathesar je open-source webová aplikace, která poskytuje rozhraní ve stylu tabulkového procesoru pro jakoukoli databázi PostgreSQL. Namísto nahrazování vaší databáze se připojuje přímo pomocí nativních rolí a oprávnění PostgreSQL, takže každý uživatel vidí přesně ta data, ke kterým má oprávnění přístupu — bez nutnosti samostatné identifikační vrstvy.
Vlastní hosting Mathesaru udržuje vaše data pod vaší kontrolou a zároveň poskytuje netechnickým členům týmu způsob, jak dotazovat, filtrovat a upravovat záznamy prostřednictvím známého mřížkového rozhraní. Vývojáři si zachovávají plný přístup k podkladovému schématu Postgres, což znamená, že Mathesar funguje vedle vašich stávajících nástrojů, spíše než aby je nahrazoval.
Hlavní funkce Mathesar
Tabulková editace
Procházejte, filtrujte, řaďte a upravujte řádky v jakékoli tabulce prostřednictvím známé mřížky — není potřeba žádný SQL ani databázový klient.
Vizuální tvůrce dotazů
Vytvářejte dotazy s propojeními, agregacemi a filtry prostřednictvím rozhraní typu point-and-click, které zůstává synchronizované s vaším schématem Postgres.
Nativní řízení přístupu
Mathesar používá skutečné role a oprávnění PostgreSQL, takže to, co uživatelé mohou vidět a upravovat, se vždy řídí vlastními bezpečnostními pravidly vaší databáze.
Import a export CSV
Nahrajte soubory CSV nebo TSV přímo do tabulek, nebo exportujte jakékoli zobrazení do tabulky pro offline analýzu.
Sdílitelné datové formuláře
Vytvořte jednoduché vstupní formuláře, které umožňují spolupracovníkům přidávat řádky do tabulky, aniž by se odhalilo celé rozhraní databáze.
Proč provozovat Mathesar u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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