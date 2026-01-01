Implementujte Profilarr s jednoklikovou instalací.
Automatizační nástroj, který synchronizuje profily kvality a vlastní formáty z komunitních databází do vašich instancí Radarr a Sonarr.
Vyberte si VPS balíček pro Profilarr
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Profilarr vytvořit
Profilarr propojuje vaše vlastně hostované instance Radarr a Sonarr s komunitou udržovanými databázemi kvalitních profilů a vlastních formátů, aplikuje otestované konfigurace automaticky namísto ručního zadávání. Nahrazuje hodiny ladění jednotlivých instancí jedinou synchronizační operací, udržuje každou aplikaci arr ve vašem stacku v souladu s nejnovějšími komunitními standardy.
Vlastní hosting Profilarru společně s vaším mediálním stackem znamená, že aktualizace profilů probíhají podle vašeho plánu, s úplným přehledem o tom, co se změnilo a proč – bez závislosti na externích službách pro zasílání konfigurace do vašich lokálních aplikací.
Hlavní funkce Profilarr
Automatická synchronizace profilu
Stahuje profily kvality ze vzdálených komunitních databází a aplikuje je na Radarr a Sonarr bez ručního kopírování a vkládání napříč instancemi.
Správa vlastního formátu
Synchronizuje vlastní definice formátů a skóre, takže každá instance ve vašem stacku používá stejnou otestovanou konfiguraci.
Podpora více instancí
Spravuje více instancí Radarr a Sonarr z jednoho rozhraní, udržuje je všechny konzistentní, aniž by duplikoval úsilí.
Včetně webového rozhraní
Webové rozhraní pro správu připojení, spouštění synchronizací a kontrolu provedených změn – není vyžadováno SSH ani CLI.
Trvalá konfigurace
Všechny přihlašovací údaje instance a stav synchronizace jsou uloženy na pojmenovaném svazku Docker a přežijí restarty kontejnerů a aktualizace obrazů.
Proč provozovat Profilarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.