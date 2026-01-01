Implementujte prohlížeč souborů s instalací jedním kliknutím.
Lehký webový správce souborů pro procházení, nahrávání a správu souborů na serveru přímo z vašeho prohlížeče.
Vyberte si VPS balíček pro File Browser
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem File Browser vytvořit
File Browser je lehký, open-source webový správce souborů, který transformuje jakýkoli adresář na vašem serveru v plnohodnotné rozhraní pro správu souborů, dostupné z jakéhokoli prohlížeče. Podporuje více uživatelů s konfigurovatelnými oprávněními, sdílení souborů prostřednictvím veřejných odkazů, nahrávání metodou drag-and-drop a vestavěný editor kódu — to vše bez nutnosti SSH nebo FTP klientů.
Vlastní hostování File Browseru na vašem VPS udržuje soubory soukromé a pod vaší kontrolou, umožňuje vám bezpečně udělit členům týmu nebo klientům přístup k určitým adresářům, aniž byste odhalili přihlašovací údaje k serveru, a vyžaduje minimální zdroje, takže běží pohodlně vedle vašich dalších aplikací.
Hlavní funkce File Browser
Víceuživatelská oprávnění
Vytvořte uživatelské účty s podrobným přístupem k adresářům a oprávněními založenými na rolích, takže každá osoba vidí a upravuje pouze soubory, které potřebuje.
Nahrávání přetažením
Nahrajte jednotlivé soubory, více souborů nebo celé složky přímo z prohlížeče se sledováním průběhu v reálném čase — není potřeba žádný FTP klient.
Vestavěný editor kódu
Upravujte konfigurační soubory, skripty a textové soubory přímo v prohlížeči, aniž byste museli přepínat na samostatnou relaci SSH nebo textový editor.
Veřejné odkazy ke sdílení
Generujte sdílené odkazy ke stažení pro soubory nebo složky, což vám umožní odesílat obsah externím příjemcům, aniž byste jim udělili přístup k serveru.
Správa archivů
Vytvářejte a extrahujte archivy ZIP a TAR přímo prostřednictvím webového rozhraní, což zjednodušuje dávkové přenosy a zálohování souborů.
Proč provozovat File Browser u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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