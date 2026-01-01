Implementujte RSSHub jedním kliknutím.
Generátor RSS kanálů s otevřeným zdrojovým kódem, který umožňuje odebírat jakoukoli webovou stránku, od sociálních médií po GitHub a dále.
Vyberte si VPS balíček pro RSSHub
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem RSSHub vytvořit
RSSHub je největší open-source síť RSS na světě, podporující více než 5 000 tras pro platformy, které přestaly nabízet nativní kanály RSS — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub a mnoho dalších. S více než 41 000 hvězdičkami na GitHubu a příspěvky od více než 1 300 vývojářů se stalo preferovaným řešením pro zachování otevřeného webu, který lze odebírat.
Vlastní hostování RSSHubu znamená, že vaše návyky spotřeby obsahu zůstanou soukromé — všechny požadavky na kanály pocházejí z vašeho vlastního serveru, nikoli z veřejných instancí, které by mohly zaznamenávat dotazy. Cachování Redis udržuje často přístupné kanály rychlé a snižuje zatížení zdrojových webových stránek.
Hlavní funkce RSSHub
5 000+ Obsahových cest
Pokrývá stovky platforem včetně sociálních médií, zpravodajských webů, GitHubu, e-commerce a specializovaných publikací – pokud má stránku, RSSHub z ní dokáže vytvořit zdroj.
Kanály sociálních médií
Generovat RSS kanály z Instagramu, Twitteru, TikToku a YouTube bez vytváření účtů nebo udělování přístupu aplikacím třetích stran k vašim přihlašovacím údajům.
Redis Cachování
Vestavěná integrace Redis zajišťuje rychlé odezvy kanálů pro často přístupné cesty a zároveň snižuje opakované požadavky na zdrojové webové stránky.
Prohlížení s důrazem na soukromí
Sledujte jakýkoli zdroj obsahu prostřednictvím vaší čtečky kanálů bez sdílení čtenářských návyků s komerčními platformami nebo agregačními službami.
Integrace automatizace
Připojte kanály RSSHub k n8n, Zapieru nebo Home Assistantu pro spouštění pracovních postupů, kdykoli je publikován nový obsah na jakékoli podporované platformě.
Proč provozovat RSSHub u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
Objevte další aplikace k implementaci
Anki Sync Server Enhanced
Samostatně hostovaný synchronizační server Anki s víceuživatelskou podporou, zálohami a webovým panelem