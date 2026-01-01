Implementujte Enclosed jednoklikovou instalací.
Minimalistická webová aplikace pro sdílení soukromých šifrovaných poznámek s kontrolou expirace a ochranou heslem.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Enclosed vytvořit
Jedná se o open-source webovou aplikaci pro odesílání soukromých, end-to-end šifrovaných poznámek. Pomocí nativních kryptografických API prohlížeče šifruje obsah na straně klienta ještě předtím, než se dostane na server — což znamená, že hostitel nikdy nemá přístup k nešifrovanému textu. Poznámky lze nastavit tak, aby se samy zničily po jednom přečtení nebo vypršely po konfigurovatelné době.
Vlastní hostování aplikace Enclosed na vašem VPS zajišťuje, že šifrované úložiště poznámek zůstane zcela na vaší vlastní infrastruktuře. Organizace, které nakládají s citlivými přihlašovacími údaji, API klíči nebo důvěrnými informacemi, získají plnou kontrolu nad umístěním dat a mohou vynucovat vlastní zásady vypršení platnosti, aniž by se spoléhaly na hostované služby třetích stran.
Hlavní funkce Enclosed
Šifrování na straně klienta
Poznámky jsou šifrovány v prohlížeči před přenosem pomocí nativních Web Crypto API, takže server nikdy nevidí nešifrovaný obsah.
Samo-ničící poznámky
Nastavte poznámky tak, aby vypršely po jediném přečtení nebo po definovaném časovém okně, čímž zajistíte, že citlivé informace nebudou přetrvávat déle, než je nutné.
Ochrana hesla
Přidejte volitelné heslo k jakékoli poznámce, které vyžaduje, aby se příjemci ověřili, než bude možné obsah dešifrovat a zobrazit.
Sdílitelné odkazy
Každá poznámka generuje jedinečnou URL adresu, kterou lze odeslat e-mailem, chatem nebo SMS – příjemce nepotřebuje žádný účet ani registraci.
Lehké nasazení
Jeden kontejner s minimálními požadavky na zdroje umožňuje snadné spuštění Enclosed společně s dalšími službami na stejném VPS.
Proč provozovat Enclosed u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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