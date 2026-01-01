Implementujte Speaches s instalací na jedno kliknutí.
Server kompatibilní s OpenAI pro převod řeči na text a textu na řeč, který si můžete sami hostovat a zcela provozovat na svém vlastním VPS.
Vyberte si VPS balíček pro Speaches
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Speaches vytvořit
Speaches je audio server kompatibilní s OpenAI API, který přináší nejmodernější rozpoznávání řeči a syntézu řeči z textu do vaší vlastní infrastruktury. Je postavený na faster-whisper pro transkripci a Kokoro/Piper pro syntézu hlasu a zpřístupňuje stejné koncové body jako OpenAI Audio API — takže jakýkoli stávající nástroj, SDK nebo integrace, která funguje s OpenAI, bude se Speaches fungovat ihned po vybalení.
Vlastní hostování Speaches znamená, že vaše zvuková data nikdy neopustí vaše servery, nejsou účtovány poplatky za transkripci za minutu a zachováváte si plnou kontrolu nad tím, které modely běží a jak jsou alokovány zdroje. Modely se načítají na vyžádání a automaticky se uvolňují po nečinnosti, čímž se udržuje nízká spotřeba paměti na standardním VPS.
Hlavní funkce Speaches
Kompatibilní s OpenAI API
Implementuje specifikaci OpenAI Audio API — stačí vložit vaši vlastní hostovanou URL a stávající integrace OpenAI budou fungovat bez změn kódu.
Přepis řeči na text
Poháněno faster-whisper, podporující vícejazyčnou transkripci se streamováním v reálném čase přes Server-Sent Events.
Syntéza řeči z textu
Generujte přirozeně znějící řeč pomocí modelů Kokoro (hodnocených jako č. 1 v TTS Arena) a Piper, plně na zařízení.
Dynamické načítání modelu
Modely se automaticky načítají na první požadavek a uvolňují se po konfigurovatelné době nečinnosti, takže paměť využíváte pouze v případě potřeby.
Integrované webové UI
Rozhraní s podporou Gradio vám umožňuje testovat přepis a syntézu přímo ve vašem prohlížeči bez dalších nástrojů.
Autentizace API klíčem
Volitelně chraňte všechny koncové body API jedním klíčem API a zároveň ponechte interaktivní dokumentaci veřejně přístupnou.
Proč provozovat Speaches u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.