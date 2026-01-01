Implementujte Seerr s instalací na jedno kliknutí.
Jednotná platforma pro žádosti o média pro Jellyfin, Plex a Emby s automatickým vyřizováním prostřednictvím Sonarr a Radarr.
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Co všechno můžete s produktem Seerr vytvořit
Seerr je open-source platforma pro vyhledávání a podávání žádostí o média, která spojuje to nejlepší z Overseerr a Jellyseerr do jediné aplikace s nativní podporou pro Jellyfin, Plex a Emby. Uživatelé vyhledávají filmy a televizní pořady, podávají žádosti a administrátoři je schvalují prostřednictvím přehledného ovládacího panelu — zatímco Sonarr a Radarr automaticky zajišťují samotné stahování.
Vlastní hostování Seerru udržuje přihlašovací údaje k mediálním serverům a API klíče ve vaší vlastní infrastruktuře a zároveň poskytuje rodině a přátelům elegantní způsob, jak žádat o obsah, aniž by měli přímý přístup k vašim automatizačním nástrojům. Nepřetržitá dostupnost nasazení na VPS zajišťuje, že podávání žádostí a oznámení fungují spolehlivě bez ohledu na to, zda je vaše domácí síť online.
Hlavní funkce Seerr
Víceserverová podpora
Funguje s Jellyfin, Plex a Emby včetně jednotného přihlášení, takže se uživatelé přihlašují se stejnými přihlašovacími údaji, jaké používají pro svůj mediální server.
Integrace Sonarr a Radarr
Automaticky odesílá schválené žádosti do Sonarr pro seriály a Radarr pro filmy, čímž se dokončí celý proces od žádosti až po knihovnu.
Zamezení duplicitám
Prohledává stávající mediální knihovny před přijetím požadavků, čímž zabraňuje zbytečnému stahování obsahu, který je již k dispozici.
Granulární oprávnění
Řízení přístupu na základě rolí a kvóty požadavků pro jednotlivé uživatele umožňují administrátorům spravovat, co mohou uživatelé požadovat a jak často.
Vícekanálová oznámení
Odesílá upozornění na schválení a dostupnost prostřednictvím Discordu, Telegramu, Slacku, e-mailu a webhooků, aby uživatelé byli informováni o svých požadavcích.
Proč provozovat Seerr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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