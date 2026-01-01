Implementujte Jelly-Clipper jedním kliknutím.
Samohostitelná doprovodná aplikace pro Jellyfin, která vytváří, sdílí a spravuje videoklipy z vaší mediální knihovny.
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Co všechno můžete s produktem Jelly-Clipper vytvořit
Jelly-Clipper je open-source webový doplněk pro Jellyfin, který promění jakýkoli okamžik ve vaší mediální knihovně ve sdílitelný klip. Vložte URL adresu Jellyfin videa, vyberte počáteční a koncový bod a Jelly-Clipper vytvoří trvalý klip uložený vedle vaší knihovny a přístupný každému ověřenému uživateli Jellyfinu na vaší instanci.
Vlastní hostování Jelly-Clipperu na VPS udržuje klipy, stažené zdrojové soubory a databázi SQLite na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez nahrávání třetími stranami, bez veřejných sdílecích služeb a s plánovanou úlohou cron, která automaticky uvolňuje úložiště pročištěním uložených originálů starších než vaše retenční okno.
Hlavní funkce Jelly-Clipper
Výstřižek na základě URL
Vložte URL adresu videa z Jellyfin a definujte počáteční a koncové časové značky pro vygenerování klipu, aniž byste opustili prohlížeč.
Jellyfin autentizace
Používá stávající uživatelské účty Jellyfin, takže pouze členové vaší instance Jellyfin mohou prohlížet, vytvářet nebo spravovat klipy.
Trvalá knihovna klipů
Uložené klipy zůstávají trvale uloženy v každém uživatelském profilu se sdílenými odkazy přístupnými zbytku instance.
Chytré lokální přehrávání
Detekuje, když je původní mediální soubor připojen lokálně, a přehraje jej přímo, aby přeskočil zbytečné stahování nebo překódování.
Automatizované vyčištění
Konfigurovatelná úloha cron odstraní stažené zdrojové soubory po uplynutí doby uchování, aby se objem videí udržel pod kontrolou.
Proč provozovat Jelly-Clipper u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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