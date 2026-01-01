Implementujte Papra s jednoklikovou instalací.
Minimalistická open-source platforma pro správu dokumentů k archivaci a vyhledávání vašich důležitých souborů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Papra vytvořit
Papra je open-source platforma pro správu a archivaci dokumentů navržená pro dlouhodobé ukládání a snadné vyhledávání osobních a organizačních dokumentů — účtenek, záručních listů, smluv a čehokoli, co potřebujete uchovat. Na rozdíl od nafouklých řešení DMS se Papra zaměřuje na jednoduchost: nahrávejte dokumenty, označujte je štítky, prohledávejte je a najděte je znovu o mnoho let později.
Vlastní hostování Papry na vašem vlastním VPS dává vaše dokumenty pod vaši plnou kontrolu bez přístupu třetích stran, bez poplatků za dokument a bez omezení úložiště, kromě vašeho vlastního disku. Vestavěná databáze SQLite znamená nulové závislosti na infrastruktuře — jen jeden kontejner a svazek.
Hlavní funkce Papra
Plnotextové vyhledávání
Prohledávejte obsah dokumentů, štítky a metadata okamžitě – včetně textu extrahovaného z naskenovaných obrázků pomocí OCR.
Automatizovaná pravidla značkování
Definujte pravidla pro automatické označování příchozích dokumentů na základě vzorů názvů souborů nebo obsahu, udržujte svůj archiv uspořádaný bez ruční námahy.
Příjem e-mailů
Posílejte dokumenty přímo do vaší schránky Papra e-mailem, což usnadňuje archivaci účtenek a faktur, jakmile dorazí.
Organizace a sdílení
Vytvořte více organizací a pozvěte spolupracovníky, aby rodiny nebo malé týmy mohly spravovat dokumenty společně v oddělených prostorech.
API a webhooky
Integrujte Papra s dalšími nástroji pomocí REST API, CLI, SDK a webhooků pro automatizované pracovní postupy s dokumenty.
Proč provozovat Papra u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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