Implementujte Karaoke Eternal jedním kliknutím.
Platforma pro karaoke párty s vlastním hostingem, kde si hosté řadí písně do fronty ze svých mobilních prohlížečů pomocí QR kódů.
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Co všechno můžete s produktem Karaoke Eternal vytvořit
Karaoke Eternal je plně samoobslužná karaoke platforma pro večírky, která promění jakoukoli obrazovku v karaoke displej. Hosté se připojí k místnosti naskenováním QR kódu a zařadí písně přímo ze svého mobilního prohlížeče – není nutná instalace aplikace. Hostitel ovládá přehrávání z libovolného prohlížeče, zatímco více nezávislých místností vám umožní spouštět souběžné relace s oddělenými frontami.
Mezi podporované formáty patří skladby MP3+G s texty CDG, komprimované MP3+G, karaoke videa MP4 a WebGL vizualizace pro skladby bez textů. Média a nastavení jsou uložena ve vestavěné databázi SQLite bez nutnosti externí databázové služby. Počáteční nastavení administrace se dokončí při prvním přístupu přes webové rozhraní. Vlastní hostování na vašem VPS udržuje vaši karaoke knihovnu soukromou a vždy dostupnou, kdykoli začne párty.
Hlavní funkce Karaoke Eternal
Mobilní řazení skladeb
Hosté naskenují QR kód a písničky zařadí do fronty přímo ze svého mobilního prohlížeče – není třeba stahovat žádnou aplikaci ani vytvářet účet.
Více párty místností
Spouštějte simultánní karaoke sezení v nezávislých místnostech, každá s vlastní frontou a přehrávačem, ideální pro velká místa nebo události.
CDG a podpora videa
Přehrávejte skladby MP3+G synchronizované s CDG, MP4 karaoke videa a WebGL vizualizace pro skladby bez překryvů textů.
Živé aktualizace fronty
Hostitelé a hosté vidí aktualizaci živé fronty v reálném čase na všech zařízeních připojených ke stejné místnosti.
Není třeba aplikace
Celý zážitek z karaoke běží v prohlížeči – hosté řadí písně do fronty a hostitelé spravují přehrávání, aniž by cokoli instalovali.
Proč provozovat Karaoke Eternal u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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