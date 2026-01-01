Implementujte Coder jedním kliknutím.
Open-source platforma pro zřizování vlastně hostovaných cloudových vývojových prostředí ze šablon Terraform na vaší vlastní infrastruktuře.
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Co všechno můžete s produktem Coder vytvořit
Coder je přední open-source platforma pro self-hosted cloudová vývojová prostředí, kterou inženýrské organizace využívají k standardizaci, zabezpečení a škálování své vývojářské infrastruktury. Týmy pro platformy definují pracovní prostory jako šablony Terraformu — specifikující IDE, závislosti, alokaci zdrojů a síťový přístup — a vývojáři si během několika minut spouštějí konzistentní, připravená kódovací prostředí, namísto aby trávili dny lokálním nastavením.
Vlastní hostování Coderu na vašem VPS znamená, že zdrojový kód a přihlašovací údaje nikdy neopustí vaši infrastrukturu, čímž splňuje přísné bezpečnostní požadavky a požadavky na soulad s předpisy. Integrace Docker socketu umožňuje Coderu zřizovat pracovní prostory založené na kontejnerech přímo na hostiteli, čímž poskytuje každému vývojáři izolovaná prostředí podporovaná výpočetním výkonem vašeho VPS, zatímco si zachováváte centralizovanou kontrolu nad zdroji, záznamy auditů a přístupovými politikami.
Hlavní funkce Coder
Terraform šablony pracovního prostoru
Definujte reprodukovatelná vývojová prostředí jako kód a zajistěte konzistentní pracovní prostředí pro každého vývojáře jedním kliknutím.
Jakékoli IDE podporováno
Vývojáři se připojují pomocí VS Code, JetBrains nebo editorů založených na prohlížeči přes SSH, aniž by měnili svůj preferovaný pracovní postup.
Automatické spuštění a zastavení
Pracovní prostory se spouštějí automaticky při přístupu a zastavují se podle plánu, což snižuje spotřebu nečinných zdrojů a náklady na infrastrukturu.
SSO a auditní protokolování
Integrujte se s OIDC, GitHubem nebo poskytovateli podnikových identit a zachovejte úplné záznamy auditu pro zabezpečení a dodržování předpisů.
Kvóty zdrojů
Nastavte limity CPU a paměti pro jednotlivé uživatele, abyste zabránili nekontrolovatelným pracovním prostorům spotřebovávat všechny dostupné zdroje VPS.
Proč provozovat Coder u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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